Зислис про овертайм в игре «Сибири» и «Адмирала»: «КХЛ, вам плевать на чемпионат? У любого адекватного человека не возникает сомнений, в чем тут дело»

высказался о матче «Сибири» против «Адмирала».

Новосибирский клуб обыграл команду из Владивостока со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

« » и « » в третий раз подряд за десять дней довели свои матчи до овертайма.

Меня прямо вернули в 1990-е. И у любого адекватного человека не возникает сомнений, в чем тут дело. Але, , вам плевать на собственный чемпионат?» – написал журналист.

4 из 5 последних матчей «Сибири» завершились за пределами основного времени.

5 из 5 последних игр «Адмирала» завершались за пределами основного времени.