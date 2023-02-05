Зислис про овертайм в игре «Сибири» и «Адмирала»: «КХЛ, вам плевать на чемпионат? У любого адекватного человека не возникает сомнений, в чем тут дело»

Теги Сибирь КХЛ Михаил Зислис Адмирал Хоккей

Михаил Зислис высказался о матче «Сибири» против «Адмирала».

Новосибирский клуб обыграл команду из Владивостока со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Сибирь» и «Адмирал» в третий раз подряд за десять дней довели свои матчи до овертайма.

Меня прямо вернули в 1990-е. И у любого адекватного человека не возникает сомнений, в чем тут дело. Але, КХЛ, вам плевать на собственный чемпионат?» – написал журналист.

4 из 5 последних матчей «Сибири» завершились за пределами основного времени.

5 из 5 последних игр «Адмирала» завершались за пределами основного времени.

22 комментария

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Marienburg
Але, Зислис, а у вас есть конкретные предложения?
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Дмитрий Макаров
Ответ парэдокс
неправда. Пересчитайте таблицу и сами увидите, что отличия будут минимальными, а по сути всё останется на своих местах — в том числе и разрывы между командами.
Плотность очень поменяется, будут явные лидеры и явные аутсайдеры, борьба за плов и высокие места совсем другая будет.
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Дмитрий Макаров
Ответ Niko [Ars]
вернули бы 3ех очковую систему, а то это вообще нелогично, что в игре за 2 очка, вдруг появляется еще одно)))
При 3 очковой системе, будет явное лидерство и явные аутсайдеры, КХЛ потеряет накал и зрелищность, от этого посещаемость, от этого и финансы, и т. д., думаю понятно...
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парэдокс
Ответ Дмитрий Макаров
Двухочковая система даёт намного больше зрелища, сейчас команды бьются за лидерство и попадание в плов, при 3 очковой системе, всё становится ясно за долго до окончания регулярки!
неправда. Пересчитайте таблицу и сами увидите, что отличия будут минимальными, а по сути всё останется на своих местах — в том числе и разрывы между командами.
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Дмитрий Макаров
Ответ парэдокс
то-то, когда вводили двухочковую систему, такого никто не мог предположить, да? ;))
Двухочковая система даёт намного больше зрелища, сейчас команды бьются за лидерство и попадание в плов, при 3 очковой системе, всё становится ясно за долго до окончания регулярки!
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Alli
Магнитка с Трактором вон тоже очки попилили, одни договорняки на Востоке, да?
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yalyon
Что не так? Обычная игра двух малорезультативных и вязких команд
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Дмитрий Макаров
Ответ ALEKS66
Внаглую скатали ничейку-а в овертайме уж кому повезло. Надо конечно з очковую систему вводить.
В наглую? В наглую ложиться под шайбы, получать травмы, скатали ничейку? Вы играли в хоккей или другой вид спорта? Кто дал задание скатать ничейку? Мотивируйте аргументами своё мнение пожалуйста!
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парэдокс
то-то, когда вводили двухочковую систему, такого никто не мог предположить, да? ;))
+2
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The next One
Ответ Niko [Ars]
вернули бы 3ех очковую систему, а то это вообще нелогично, что в игре за 2 очка, вдруг появляется еще одно)))
Ну или перестали бы тогда давать очки проигравшей стороне за ОТ или булиты.
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ALEKS66
Внаглую скатали ничейку-а в овертайме уж кому повезло. Надо конечно з очковую систему вводить.
+3
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chubrja
Чья вообще была идея слизать с НХЛ двух очковую систему?
+4
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СергМихалыч
Ответ Максим Литвинов
Чем недоволен?
Всегда есть довольные и недовольные
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Алексей Тарлыков
Ответ MG77
Але, кто зислиса обидел?
Трактор его обидели, все пилят, а трактористов видимо не берут в общий чат и в плей-офф не попадают
+5
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Niko [Ars]
вернули бы 3ех очковую систему, а то это вообще нелогично, что в игре за 2 очка, вдруг появляется еще одно)))
+16
-1
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Uriy1337
Что случилось, то?! Не понятно?
+2
-2
0
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Олег Карпов
именно поэтому нужно возвращать самую справедливую (трехочковую)систему начисления очков и избавляться от этого фарса
+15
-2
+13
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heivani
А причем здесь ,,Сибирь,,?
+5
-4
+1
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MG77
Але, кто зислиса обидел?
+6
-2
+4
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rusiks
А кто это, о чём он?
+2
-2
0
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Максим Литвинов
Чем недоволен?
+2
-3
-1
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Bashibuzuck
Че за гусь, и о чем он вообще?🤔
+11
-7
+4
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