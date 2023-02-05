Зислис про овертайм в игре «Сибири» и «Адмирала»: «КХЛ, вам плевать на чемпионат? У любого адекватного человека не возникает сомнений, в чем тут дело»
Михаил Зислис высказался о матче «Сибири» против «Адмирала».
Новосибирский клуб обыграл команду из Владивостока со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Сибирь» и «Адмирал» в третий раз подряд за десять дней довели свои матчи до овертайма.
Меня прямо вернули в 1990-е. И у любого адекватного человека не возникает сомнений, в чем тут дело. Але, КХЛ, вам плевать на собственный чемпионат?» – написал журналист.
4 из 5 последних матчей «Сибири» завершились за пределами основного времени.
5 из 5 последних игр «Адмирала» завершались за пределами основного времени.
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