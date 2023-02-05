Андрей Мартемьянов: «Намеки на дележки, договорняки – бред сумасшедшего. Диванные эксперты лучше бы пришли и посмотрели – люди зубами ловят шайбу»

прокомментировал победу над «Адмиралом» со счетом 2:1 в овертайме.

– Все матчи в этом сезоне с « » прошли упорно. Очень добротнАндрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Адмиралом» со счетом 2:1 в овертайме.ая и хорошая команда, умеющая играть и знающая, что она хочет – сегодняшний матч не исключение.

Мы более активно начали, но соперник выдержал напор. В принципе, игра была равная. Сегодня очень понравилось и порадовало большинство. Хотя и забили всего один гол, но очень неплохо разыгрывали, были еще моменты.

Конечно, вопрос с победой можно было решать раньше. В завершении где-то принимали не правильные решения, похладнокровнее нужно парням быть, полегче могли сложиться игра.

Хотелось бы отметить игру вратарей – Антон Красоткин здорово сыграл. Победили в овертайме, очень радует. По выполнению игрового задания к команде претензий не имею.

– Четвертое дополнительное время за последние пять матчей. С чем связана такая игра?

– В основное не хотим, хотим в дополнительное и по буллитам (смеется). На нервах играем.

А если посмотреть в таблицу – не только у нас так. Намеки на дележки, договорняки, о чем пишут в интернете – это бред все, бред сумасшедшего, предположения диванных экспертов.

На хоккей лучше бы приходили и посмотрели, что тут творится и кипит. Что люди шайбу зубами ловят! – сказал главный тренер « ».

Зислис про овертайм в игре «Сибири» и «Адмирала»: «КХЛ, вам плевать на чемпионат? У любого адекватного человека не возникает сомнений, в чем тут дело»