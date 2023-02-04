Кросби о Макдэвиде: «Когда такой парень продолжает становиться лучше, это пугает. Он доминирует»

Теги Питтсбург Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Сидни Кросби поделился мнением о форварде Конноре Макдэвиде.

На данный момент на счету игрока «Эдмонтона» 92 (41+51) очка в 50 играх сезона.

В сезоне-2021/22 Макдэвид набрал 123 (44+79) балла в 80 матчах.

«Он просто находит способ стать лучше. Он доминирует. Он проводит сезон, и ты думаешь: «Хорошо, этот результат будет трудно превзойти».

А потом он приходит в этом году и делает то же самое, и он стал лучше. Он просто продолжает становиться лучше… когда это делает такой парень, это пугает», – сказал нападающий «Питтсбурга».

Александр Овечкин: «Макдэвид с другой планеты. За ним очень интересно наблюдать»

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4 комментария

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heyoka
Ответ Mammut
Когда то я думал что лучше Кросби уже никого не будет, но пришел Макдэвид. И фанатам Овцова скажу, что есть хоккеисты которые куда лучше делают все чем он, который по сути является чистым снайпером на которого работает вся франшиза, Кросби хоккеист который умеет все и из-за этого голов у него не так много как у Овцова.
Ты даже имя хоккеиста, который (по мнению всех, кто хоть как-то разбирается в хоккее) является одним из лучших игроков эпохи, не можешь написать правильно, и пытаешься принизить его и всех, кто его любит. А потом удивляются такие как ты, почему к вам относятся как к животным)
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Карпесов
Ответ Mammut
Когда то я думал что лучше Кросби уже никого не будет, но пришел Макдэвид. И фанатам Овцова скажу, что есть хоккеисты которые куда лучше делают все чем он, который по сути является чистым снайпером на которого работает вся франшиза, Кросби хоккеист который умеет все и из-за этого голов у него не так много как у Овцова.
Макдэвид тоже умеет все, и забивает в темпе Овечкина. Так что же помешало Кросби выдержать этот темп?
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Mammut
Когда то я думал что лучше Кросби уже никого не будет, но пришел Макдэвид. И фанатам Овцова скажу, что есть хоккеисты которые куда лучше делают все чем он, который по сути является чистым снайпером на которого работает вся франшиза, Кросби хоккеист который умеет все и из-за этого голов у него не так много как у Овцова.
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Gornostaev
Да уж, почти два очка за игру заставляют задуматься... Малыш Сид и сам, конечно, легенда и по-прежнему хорош, но Коннор взял совсем какой-то сумасшедший темп. Дело за титулами...
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