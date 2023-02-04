Кросби о Макдэвиде: «Когда такой парень продолжает становиться лучше, это пугает. Он доминирует»
Сидни Кросби поделился мнением о форварде Конноре Макдэвиде.
На данный момент на счету игрока «Эдмонтона» 92 (41+51) очка в 50 играх сезона.
В сезоне-2021/22 Макдэвид набрал 123 (44+79) балла в 80 матчах.
«Он просто находит способ стать лучше. Он доминирует. Он проводит сезон, и ты думаешь: «Хорошо, этот результат будет трудно превзойти».
А потом он приходит в этом году и делает то же самое, и он стал лучше. Он просто продолжает становиться лучше… когда это делает такой парень, это пугает», – сказал нападающий «Питтсбурга».
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