Кросби о Макдэвиде: «Когда такой парень продолжает становиться лучше, это пугает. Он доминирует»

поделился мнением о форварде .

На данный момент на счету игрока « » 92 (41+51) очка в 50 играх сезона.

В сезоне-2021/22 Макдэвид набрал 123 (44+79) балла в 80 матчах.

«Он просто находит способ стать лучше. Он доминирует. Он проводит сезон, и ты думаешь: «Хорошо, этот результат будет трудно превзойти».

А потом он приходит в этом году и делает то же самое, и он стал лучше. Он просто продолжает становиться лучше… когда это делает такой парень, это пугает», – сказал нападающий « ».

Александр Овечкин: «Макдэвид с другой планеты. За ним очень интересно наблюдать»