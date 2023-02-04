Кросби о погоне Овечкина за Гретцки: «Он уже на пути к рекорду. Надеюсь, он это сделает»
Сидни Кросби надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).
«Он уже на пути к рекорду. Надеюсь, он это сделает», – сказал нападающий «Питтсбурга».
Овечкин о шансах побить рекорд Гретцки: «До сих пор не думаю, что это возможно. Просто иду от матча к матчу»
Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!
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