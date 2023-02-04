Кросби о погоне Овечкина за Гретцки: «Он уже на пути к рекорду. Надеюсь, он это сделает»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Сидни Кросби надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).

«Он уже на пути к рекорду. Надеюсь, он это сделает», – сказал нападающий «Питтсбурга».

Овечкин о шансах побить рекорд Гретцки: «До сих пор не думаю, что это возможно. Просто иду от матча к матчу»

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
al77
Ответ Назар Игорь
Когда Ови побьëт рекорд Гретцки, наконец вставит зуб.
на это он уже отвечал - зачем если все равно выбьют - закончит карьеру - тогда вставит)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Когда Ови побьëт рекорд Гретцки, наконец вставит зуб.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий