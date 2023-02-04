Кросби о погоне Овечкина за Гретцки: «Он уже на пути к рекорду. Надеюсь, он это сделает»

надеется, что побьет рекорд .

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).

«Он уже на пути к рекорду. Надеюсь, он это сделает», – сказал нападающий « ».

Овечкин о шансах побить рекорд Гретцки: «До сих пор не думаю, что это возможно. Просто иду от матча к матчу»

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!