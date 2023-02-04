Кросби о предложении Овечкина выпить пива и поговорить после завершения карьеры: «О да. Нам нужно многое наверстать»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ алкоголь и спорт Хоккей

Сидни Кросби не против выпить пива с Александром Овечкиным после завершения карьеры. 

Ранее капитан «Вашингтона» сказал, что после окончания карьеры намерен выпить с Кросби пару кружек пива и поговорить обо всем, что произошло за последние 15-16 лет.

«О да. Да. Нам нужно многое наверстать», – сказал нападающий «Питтсбурга».

Овечкин о соперничестве с Кросби: «После завершения карьеры выпьем пива и поговорим обо всем. Мы друзья, в первые годы были другие отношения»

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6 комментариев

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Darkhan Darkhan
Красавцы! Джино не забудьте с собой взять, а Ови с собой Бэка возьмет. Старина Гарри Бетмен все оплатит.
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Rialto
2 легендарных кэпа
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rrvin
― Слушай, друг! Не сажай меня до премьеры, прошу тебя!
― Я тебя вообще сажать не буду. Живи свободно!
― понимаешь, такая роль! Один раз в жизни бывает, понимаешь?
― Играй премьеру и все последующие спектакли.
― ...последующие не надо.
― Нет-нет, надо, надо!

― Ох ты, ла-апа!
― Я пошел к Любе!
― Под машину не попади!
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Кеша
Два величайших мастера современности ! Всегда есть о чем поговорить.
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Олег Кузнецов
Две легенды.
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Bartez1986
Ну если прям многое наверстать, то тогда Кожевникова надо позвать
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