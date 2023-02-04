Кросби о предложении Овечкина выпить пива и поговорить после завершения карьеры: «О да. Нам нужно многое наверстать»
Сидни Кросби не против выпить пива с Александром Овечкиным после завершения карьеры.
Ранее капитан «Вашингтона» сказал, что после окончания карьеры намерен выпить с Кросби пару кружек пива и поговорить обо всем, что произошло за последние 15-16 лет.
«О да. Да. Нам нужно многое наверстать», – сказал нападающий «Питтсбурга».
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― Я тебя вообще сажать не буду. Живи свободно!
― понимаешь, такая роль! Один раз в жизни бывает, понимаешь?
― Играй премьеру и все последующие спектакли.
― ...последующие не надо.
― Нет-нет, надо, надо!
― Ох ты, ла-апа!
― Я пошел к Любе!
― Под машину не попади!