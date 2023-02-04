Кросби о предложении Овечкина выпить пива и поговорить после завершения карьеры: «О да. Нам нужно многое наверстать»

не против выпить пива с после завершения карьеры.

Ранее капитан « » сказал, что после окончания карьеры намерен выпить с Кросби пару кружек пива и поговорить обо всем, что произошло за последние 15-16 лет.

«О да. Да. Нам нужно многое наверстать», – сказал нападающий « ».

Овечкин о соперничестве с Кросби: «После завершения карьеры выпьем пива и поговорим обо всем. Мы друзья, в первые годы были другие отношения»

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