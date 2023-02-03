Овечкин о соперничестве с Кросби: «После завершения карьеры выпьем пива и поговорим обо всем. Мы друзья, в первые годы были другие отношения»

намерен выпить пива с после завершения карьеры.

«Думаю, что он все еще получает удовольствие от хоккея, как и я. Почти уверен, что после завершения карьеры мы с ним вместе выпьем по паре кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет.

Для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое соперничество, такую битву между нами и нашими клубами. Это замечательно для игры в целом.

Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если он достигает каких-то вех в карьере, я звоню ему или отправляю сообщение. В первые годы у нас были другие отношения. Мы были молоды, но теперь повзрослели», – сказал капитан « ».

Овечкин (первый номер драфта НХЛ-2004) и Кросби (« », первый номер драфта НХЛ-2005) дебютировали в НХЛ в 2005 году.

35-летний канадец сейчас идет на 15-м месте в истории лиги по очкам (1469 в 1157 играх), 37-летний россиянин – на 17-м (1464 в 1326).