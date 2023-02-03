Овечкин о соперничестве с Кросби: «После завершения карьеры выпьем пива и поговорим обо всем. Мы друзья, в первые годы были другие отношения»

Теги Питтсбург Вашингтон Матч звезд НХЛ Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин намерен выпить пива с Сидни Кросби после завершения карьеры. 

«Думаю, что он все еще получает удовольствие от хоккея, как и я. Почти уверен, что после завершения карьеры мы с ним вместе выпьем по паре кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет. 

Для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое соперничество, такую битву между нами и нашими клубами. Это замечательно для игры в целом. 

Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если он достигает каких-то вех в карьере, я звоню ему или отправляю сообщение. В первые годы у нас были другие отношения. Мы были молоды, но теперь повзрослели», – сказал капитан «Вашингтона». 

Овечкин (первый номер драфта НХЛ-2004) и Кросби («Питтсбург», первый номер драфта НХЛ-2005) дебютировали в НХЛ в 2005 году. 

35-летний канадец сейчас идет на 15-м месте в истории лиги по очкам (1469 в 1157 играх), 37-летний россиянин – на 17-м (1464 в 1326). 

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8 комментариев

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Кино Музыка
Трогательное соперничество.
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87mores
Вспоминаю сразу ролик с одного из МВЗ, где Овечкин покупает пиццу и представляется Кросби, чтобы счет тому пришел :))
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+2
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Rialto
Ответ TBFTT
Овечкин, как минимум один год потерял был задрафтован в 2004, а начал играть только в 2005 и Кросби играет с 18 лет в НХЛ, а Овечкин только с 20, так бы уже Грецки вот-вот и обходил бы, а если бы сидел российском чемпионате до тех лет, как Капризов, то и вообще о рекорда и мечтать бы не пришлось. Потому у нас и не будет больше таких супер звёзд, а в Канаде они будут появляться часто.
Натянул сову на глобус
+4
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+4
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gribovodoved
Вот в чем отличие от наших "великих", которые терпеть друг друга не могут
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-1
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Вадим Скорин
Ключевая фраза, но теперь повзрослели. На первых порах, Овечкин и Кросби, противостояние между клубами на хоккейной площадке переносили и в личные отношения. Оба Великие игроки. Несомненно их ждет Хоккейный Зал Славы.
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Pavel Filimonov
Как же время летит невероятно быстро, вроде бы только наблюдали за их дебютом. А они уже скоро будут подводить итоги своей карьеры..эх. Легенды)
+6
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TBFTT
Овечкин, как минимум один год потерял был задрафтован в 2004, а начал играть только в 2005 и Кросби играет с 18 лет в НХЛ, а Овечкин только с 20, так бы уже Грецки вот-вот и обходил бы, а если бы сидел российском чемпионате до тех лет, как Капризов, то и вообще о рекорда и мечтать бы не пришлось. Потому у нас и не будет больше таких супер звёзд, а в Канаде они будут появляться часто.
+1
-5
-4
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Учительгода2020
Оба великие игроки. И такое отношение друг к другу лишь доказывает их величие.
+19
0
+19
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