Овечкин о соперничестве с Кросби: «После завершения карьеры выпьем пива и поговорим обо всем. Мы друзья, в первые годы были другие отношения»
Александр Овечкин намерен выпить пива с Сидни Кросби после завершения карьеры.
«Думаю, что он все еще получает удовольствие от хоккея, как и я. Почти уверен, что после завершения карьеры мы с ним вместе выпьем по паре кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет.
Для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое соперничество, такую битву между нами и нашими клубами. Это замечательно для игры в целом.
Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если он достигает каких-то вех в карьере, я звоню ему или отправляю сообщение. В первые годы у нас были другие отношения. Мы были молоды, но теперь повзрослели», – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин (первый номер драфта НХЛ-2004) и Кросби («Питтсбург», первый номер драфта НХЛ-2005) дебютировали в НХЛ в 2005 году.
35-летний канадец сейчас идет на 15-м месте в истории лиги по очкам (1469 в 1157 играх), 37-летний россиянин – на 17-м (1464 в 1326).
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