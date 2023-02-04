Епанчинцев о камбэке с «Авангардом»: «Радует, что проявили командный дух. Добавили в агрессии, в движении»

прокомментировал победу в матче против «Авангарда» (3:2).

«Амур» уступал со счетом 0:2 после двух периодов, а в третьем забросил три безответные шайбы.

«Невыразительная игра с нашей стороны. Особенно второй период.

Радует, что нашли, проявили командный дух, удалось донести до ребят, да они и сами все понимали. Добавили в агрессии, в движении. Счет говорит сам себя.

Забросили три шайбы, выиграли в основное время. Достали те эмоции, который позволили сегодня победить», – сказал главный тренер « ».

«Амур» выиграл у «Авангарда» 2-й матч за 2 дня, забросив 3 шайбы в 3-м периоде при счете 0:2. Клуб идет на 8-м месте на Востоке