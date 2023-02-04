Мельничук дебютировал за «Авангард». Он пропустил 3 шайбы после 6 бросков «Амура» в 3-м периоде, начав с 15 сэйвов
Дебютант «Авангарда» Алексей Мельничук пропустил 3 шайбы после 6 бросков «Амура» в 3-м периоде.
24-летний вратарь дебютировал за омский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ в матче с «Амуром» (2:3).
В своем первом матче в лиге с 4 декабря прошлого года Мельничук отбил 18 бросков из 21. При этом в первых двух периодах он сделал 15 сэйвов.
Со статистикой Мельничука в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
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