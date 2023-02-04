«Амур» выиграл у «Авангарда» 2-й матч за 2 дня, забросив 3 шайбы в 3-м периоде при счете 0:2. Клуб идет на 8-м месте на Востоке

«Амур» выиграл 2-й матч за 2 дня у « », забросив 3 шайбы в 3-м периоде при 0:2.

Вчера хабаровский клуб обыграл омичей со счетом 3:2 Б в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сегодня «тигры» уступали со счетом 0:2 после двух периодов, а в третьем забросили три безответные шайбы.

Автором победного гола на 55-й минуте стал форвард .

« » одержал 3 победы подряд и занимает текущее 8-е место в таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 играх.