«Амур» выиграл у «Авангарда» 2-й матч за 2 дня, забросив 3 шайбы в 3-м периоде при счете 0:2. Клуб идет на 8-м месте на Востоке
«Амур» выиграл 2-й матч за 2 дня у «Авангарда», забросив 3 шайбы в 3-м периоде при 0:2.
Вчера хабаровский клуб обыграл омичей со счетом 3:2 Б в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
Сегодня «тигры» уступали со счетом 0:2 после двух периодов, а в третьем забросили три безответные шайбы.
Автором победного гола на 55-й минуте стал форвард Станислав Бочаров.
«Амур» одержал 3 победы подряд и занимает текущее 8-е место в таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 играх.
При том, что у них завтра ЦСКА, потом дома принимать Питер и Минск, потом выезды в Омск и Новосиб и дома с Локо. Во всяком случае от астанинцев теперь уже ничего не зависит.
Трактор отвалился процентов на 60-70. 5 очков до ПО и столько же игр, сколько и у Амура. Да, у Амура сейчас сложный выезд (Ярик-Казань-Череп), но и у Челябы выезды к ММГ, в Новосиб и Питер + 2 игры с Минском, который тоже борется за ПО.
Скорее всего Амур или Нефть будут 8-ми, если только Адмирал не повалится.
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А там и СЮ сначала