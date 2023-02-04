«Амур» выиграл у «Авангарда» 2-й матч за 2 дня, забросив 3 шайбы в 3-м периоде при счете 0:2. Клуб идет на 8-м месте на Востоке

Теги Авангард Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Станислав Бочаров Хоккей

«Амур» выиграл 2-й матч за 2 дня у «Авангарда», забросив 3 шайбы в 3-м периоде при 0:2.

Вчера хабаровский клуб обыграл омичей со счетом 3:2 Б в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Сегодня «тигры» уступали со счетом 0:2 после двух периодов, а в третьем забросили три безответные шайбы.

Автором победного гола на 55-й минуте стал форвард Станислав Бочаров

«Амур» одержал 3 победы подряд и занимает текущее 8-е место в таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 играх. 

18 комментариев

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Мандалай
Ответ skbor52@icloud.com
Думаю у СЮ проблем не будет с выходом, а у ММГ может
Ну как сказать, сейчас опять играть с ЦСКА, потом ладно Куньлунь и Витязь дома и Сочи в гостях, но дальше из 6-ти игр только одна дома (2 игры с Сибирью (дома/в гостях), выезды в Омск, ЕКБ и в последнем туре в Магнитогорск).
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Мандалай
Барыс на 90% отвалился из гонки. 6 очков до ПО и на 2 игры больше сыграл.
При том, что у них завтра ЦСКА, потом дома принимать Питер и Минск, потом выезды в Омск и Новосиб и дома с Локо. Во всяком случае от астанинцев теперь уже ничего не зависит.

Трактор отвалился процентов на 60-70. 5 очков до ПО и столько же игр, сколько и у Амура. Да, у Амура сейчас сложный выезд (Ярик-Казань-Череп), но и у Челябы выезды к ММГ, в Новосиб и Питер + 2 игры с Минском, который тоже борется за ПО.

Скорее всего Амур или Нефть будут 8-ми, если только Адмирал не повалится.
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skbor52@icloud.com
Ответ Мандалай
Я за таблицей слежу) они такой ход набрали что могут и адмирал подвинуть. А там и ММГ -------------------------------------------- А там и СЮ сначала
Думаю у СЮ проблем не будет с выходом, а у ММГ может
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Мандалай
Ответ skbor52@icloud.com
Я за таблицей слежу) они такой ход набрали что могут и адмирал подвинуть. А там и ММГ
Я за таблицей слежу) они такой ход набрали что могут и адмирал подвинуть. А там и ММГ
--------------------------------------------
А там и СЮ сначала
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Max_ST
Похоже- не я один задолбался смотреть подставную лигу ставок! Даже КЭП походу делает ставки против себя💩 размахивая сломанной клюшкой как в ДЮСШ. А Кислевич с Пайгиным давно сидят на ПорнБет🤬
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Александр Трофимов
А где Невский, почему молчит, порвали. Амур с победой.
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skbor52@icloud.com
Ответ Александр Васильев
Для того, чтобы и "Амур", и "Нефтехимик" попали в ПО, нужно будет опускать из зоны плей-офф, видимо, "Адмирал" (он в данный момент на 7-м месте). На такой вариант, наверное, "Адмирал" будет не согласен.
Я за таблицей слежу) они такой ход набрали что могут и адмирал подвинуть. А там и ММГ
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Z Pobeda
Это маленькое достижение
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Александр Васильев
Ответ skbor52@icloud.com
Очень хочется чтобы Амур и НХ попали в ПО. Играют шикарно
Для того, чтобы и "Амур", и "Нефтехимик" попали в ПО, нужно будет опускать из зоны плей-офф, видимо, "Адмирал" (он в данный момент на 7-м месте). На такой вариант, наверное, "Адмирал" будет не согласен.
+1
0
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Раиль Бикбулатов
Ответ Ap6y3
Пугает состояние Авангарда в последних матчах, игра совсем не смотрится
Тоже не понял,зачем звено Найта убрал,каникулы до 9 успели бы отдохнуть
+3
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Roman Schmidt
Оба поражения тренерские.Игра разладилась у команды.Убрать лидеров,дать им отдых когда каждый балл на вес золота?Не знаю,правильное ли это решение.Ну и выбор кипера вызывает вопрос
+3
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skbor52@icloud.com
Очень хочется чтобы Амур и НХ попали в ПО. Играют шикарно
+1
-1
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Артем Махаринец
Начали нервозно, но под конец раскачались, красавчики!!!
0
-1
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Ap6y3
Будет круто, если две дальневосточные команды окажутся в плей-офф. Такого в лиге ещё не было
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Ap6y3
Пугает состояние Авангарда в последних матчах, игра совсем не смотрится
+1
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Павел Рифанов
Ай, молодчики!
+4
-1
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Василий Стецюк
Ответ крок 58
Вот и сенсация назревает.. Амур в плоф!!
Авангард- позор.
+17
-3
+14
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крок 58
Вот и сенсация назревает.. Амур в плоф!!
+9
-2
+7
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