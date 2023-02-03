Хмелевски о будущем: «Сан-Хосе» разговаривает с моим агентом. А я фокусируюсь на матчах, главная задача – помочь «Салавату» выиграть Кубок Гагарина»

Теги Салават Юлаев Сан-Хосе Виктор Козлов НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски высказался о своем будущем в «Салавате».

– В мае у вас заканчивается контракт с «Салаватом Юлаевым». Какие мысли у вас о будущем?

– Пока у меня идет все хорошо, но сейчас такое время, когда нужно смотреть и оценивать все варианты.

Я знаю, что «Сан-Хосе» разговаривает с моим агентом. Мне очень приятно играть в «Салавате», работать с Козловым.

– Какие шансы, что вы останетесь в КХЛ?

– Пока я ничего не могу сказать на этот счет. Конечно, желание есть поиграть и тут, и там. Сейчас я об этом не думаю, потому что это забирает удовольствие от игры в хоккей.

У меня есть агенты, которые занимаются этим и помогают мне. А я сейчас фокусируюсь на оставшихся матчах в регулярном чемпионате. Пока у меня лучший сезон в карьере. Моя главная задача – помочь выиграть Кубок Гагарина «Салавату Юлаеву», – сказал форвард «Салавата Юлаева».

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2 комментария

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Sibai
Красавчик
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srs
Ну там можно конечно, если Хмеля видят вместо Кутюра или Гертла, а СХ претендует на высокие места. А так смысл срываться и ехать в клуб, который испытывает плохой период и больше проигрывает
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