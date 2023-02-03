Хмелевски о будущем: «Сан-Хосе» разговаривает с моим агентом. А я фокусируюсь на матчах, главная задача – помочь «Салавату» выиграть Кубок Гагарина»
Саша Хмелевски высказался о своем будущем в «Салавате».
– В мае у вас заканчивается контракт с «Салаватом Юлаевым». Какие мысли у вас о будущем?
– Пока у меня идет все хорошо, но сейчас такое время, когда нужно смотреть и оценивать все варианты.
Я знаю, что «Сан-Хосе» разговаривает с моим агентом. Мне очень приятно играть в «Салавате», работать с Козловым.
– Какие шансы, что вы останетесь в КХЛ?
– Пока я ничего не могу сказать на этот счет. Конечно, желание есть поиграть и тут, и там. Сейчас я об этом не думаю, потому что это забирает удовольствие от игры в хоккей.
У меня есть агенты, которые занимаются этим и помогают мне. А я сейчас фокусируюсь на оставшихся матчах в регулярном чемпионате. Пока у меня лучший сезон в карьере. Моя главная задача – помочь выиграть Кубок Гагарина «Салавату Юлаеву», – сказал форвард «Салавата Юлаева».
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