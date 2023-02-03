Хмелевски о будущем: «Сан-Хосе» разговаривает с моим агентом. А я фокусируюсь на матчах, главная задача – помочь «Салавату» выиграть Кубок Гагарина»

высказался о своем будущем в «Салавате».

– В мае у вас заканчивается контракт с « ». Какие мысли у вас о будущем?

– Пока у меня идет все хорошо, но сейчас такое время, когда нужно смотреть и оценивать все варианты.

Я знаю, что « » разговаривает с моим агентом. Мне очень приятно играть в «Салавате», работать с .

– Какие шансы, что вы останетесь в ?

– Пока я ничего не могу сказать на этот счет. Конечно, желание есть поиграть и тут, и там. Сейчас я об этом не думаю, потому что это забирает удовольствие от игры в хоккей.

У меня есть агенты, которые занимаются этим и помогают мне. А я сейчас фокусируюсь на оставшихся матчах в регулярном чемпионате. Пока у меня лучший сезон в карьере. Моя главная задача – помочь выиграть «Салавату Юлаеву», – сказал форвард «Салавата Юлаева».