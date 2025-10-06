Исхаков о 6:2 со «Спартаком»: «С такими соперниками «Металлургу» удобнее. Они играют в похожий с нами хоккей. Не действуют от защиты и не ждут, пока мы приедем»
Руслан Исхаков сказал, что «Металлургу» удобно играть со «Спартаком».
Магнитогорцы одержали победу над красно-белыми (6:2) в матче FONBET КХЛ.
На счету 25-летнего форварда «Металлурга» 2 (1+1) очка в этой игре.
– Очень хороший счет, важная победа, но, несмотря на это, отмечу, что первые десять минут «Спартак» очень хорошо играл, создавал моменты. Нам помог гол, который забил Ромка Канцеров. Начали играть в свою игру, реализовали большинство и одержали солидную победу.
– Можно сказать, что «Спартак» удобный для вас соперник?
– Конечно, с такими соперниками удобнее играть. Они играют в похожий с нами хоккей. Не действуют от защиты и не ждут, пока мы приедем. Поэтому матч проходил на встречных курсах, но мы лучше реализовали свои моменты, – сказал Исхаков.
