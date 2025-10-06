  • Спортс
  Демидов – главный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. Никишин и Аскаров вошли в топ-10, Шабанов разделил 11-е место
Демидов – главный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. Никишин и Аскаров вошли в топ-10, Шабанов разделил 11-е место

Иван Демидов – главный фаворит на «Колдер Трофи» по версии сайта лиги.

В предсезонном голосовании приняли участие 15 экспертов NHL.com. Каждый называл пятерку фаворитов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1. 

Победителем голосования стал 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов. Он получил 14 первых мест из 15 и набрал 74 балла. 

Второе место занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. У первого номера драфта НХЛ-2025 39 баллов. 

В топ-5 также вошли форвард «Сент-Луиса» Джимми Снаггеруд (19 баллов), форвард «Вашингтона» Райан Леонард (18 баллов, 1 первое место), форвард «Сан-Хосе» Майкл Миса (18). 

Во вторую пятерку попали защитник «Калгари» Зэйн Парех (10), защитник «Каролины» Александр Никишин (10), вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров (9), защитник «Миннесоты» Зеев Байум (9), форвард «Эдмонтона» Айзек Ховард (5). 

За ними следуют форвард «Рейнджерс» Гэйб Перро (4), форвард «Айлендерс» Максим Шабанов (4), форвард «Эдмонтона» Мэттью Савой (3), защитник «Чикаго» Сэм Ринзель (2), форвард «Сиэтла» Беркли Каттон (1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
