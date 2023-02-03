Хорват видит Петтерссона новым капитаном «Ванкувера»: «Я бы выбрал его. В этом сезоне он еще больше вырос как лидер»

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На днях «Кэнакс» обменяли Хорвата, носившего капитанскую нашивку с 2019 года, в «Айлендерс».

24-летний швед проводит 5-й сезон в . В его активе 58 (21+37) очков в 47 играх.

«Я бы выбрал его. Уверен, что однажды он точно им станет. Я буду очень рад за него, он будет отличным капитаном.

В этом сезоне он еще больше вырос как лидер. Он стал высказываться в раздевалке.

Это отличный игрок и отличный лидер. Я уверен, что со временем он будет играть в команде даже большую роль, чем играет сейчас», – сказал Хорват.