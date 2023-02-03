Хорват видит Петтерссона новым капитаном «Ванкувера»: «Я бы выбрал его. В этом сезоне он еще больше вырос как лидер»

Теги Ванкувер НХЛ Бо Хорват Элиас Петтерссон Хоккей

Бо Хорват видит Элиаса Петтерссона новым капитаном «Ванкувера».

На днях «Кэнакс» обменяли Хорвата, носившего капитанскую нашивку с 2019 года, в «Айлендерс».

24-летний швед проводит 5-й сезон в НХЛ. В его активе 58 (21+37) очков в 47 играх. 

«Я бы выбрал его. Уверен, что однажды он точно им станет. Я буду очень рад за него, он будет отличным капитаном. 

В этом сезоне он еще больше вырос как лидер. Он стал высказываться в раздевалке.

Это отличный игрок и отличный лидер. Я уверен, что со временем он будет играть в команде даже большую роль, чем играет сейчас», – сказал Хорват.  

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