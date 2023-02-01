Генменеджер «Ванкувера» о новом капитане: «Хьюз и Петтерссон показали, что могут возглавить команду»

Генеральный менеджер « » высказался о ситуации с назначением нового капитана.

Клуб обменял Бо Хорвата в «Айлендерс», нападающий носил капитанскую литеру с 2019 года.

«Тяжело обменивать капитана. В команде есть молодые ребята, которые показали, что способны быть лидерами. В частности, это и .

Мы обсудим эту ситуацию в течение следующих дней. Я в самом деле считаю, что Хьюз и Петтерссон могут возглавить команду», – сказал Патрик Альвин.