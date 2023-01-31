Генменеджер «Ванкувера» об обмене Хорвата в «Айлендерс»: «Надеялись оставить его, но довольны тем, что получили»
Генеральный менеджер «Ванкувера» высказался об обмене Бо Хорвата в «Айлендерс».
Канадский клуб получил за своего капитана форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года).
«Мы надеялись оставить его здесь, надеялись подписать с ним новый контракт. Я думаю, что стоимость игроков диктует рынок. Мы довольны тем, что получили взамен. Время было выбрано правильно. Это хороший обмен для обеих команд.
Для нас был важен выбор в первом раунде, мы получили проспекта в лице Рятю и стабильного форварда Бовилье.
Я часто видел Энтони, когда работал в «Питтсбурге». Мне нравится стиль его игры, его упорство и стремление бороться за шайбу. Думаю, что он хорошо впишется в наш топ-6», – сказал Патрик Альвин.
Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта
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