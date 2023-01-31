Генменеджер «Ванкувера» об обмене Хорвата в «Айлендерс»: «Надеялись оставить его, но довольны тем, что получили»

Теги Айлендерс Ванкувер НХЛ Бо Хорват Энтони Бовилье Аату Рятю Патрик Альвин Хоккей

Генеральный менеджер «Ванкувера» высказался об обмене Бо Хорвата в «Айлендерс». 

Канадский клуб получил за своего капитана форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года). 

«Мы надеялись оставить его здесь, надеялись подписать с ним новый контракт. Я думаю, что стоимость игроков диктует рынок. Мы довольны тем, что получили взамен. Время было выбрано правильно. Это хороший обмен для обеих команд. 

Для нас был важен выбор в первом раунде, мы получили проспекта в лице Рятю и стабильного форварда Бовилье.

Я часто видел Энтони, когда работал в «Питтсбурге». Мне нравится стиль его игры, его упорство и стремление бороться за шайбу. Думаю, что он хорошо впишется в наш топ-6», – сказал Патрик Альвин. 

Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта

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1 комментарий

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Александр Романов
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