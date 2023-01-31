Генменеджер «Ванкувера» об обмене Хорвата в «Айлендерс»: «Надеялись оставить его, но довольны тем, что получили»

Генеральный менеджер « » высказался об обмене в «Айлендерс».

Канадский клуб получил за своего капитана форвардов и Аату Рятю, а также выбор в первом раунде драфта (2023 или 2024 года).

«Мы надеялись оставить его здесь, надеялись подписать с ним новый контракт. Я думаю, что стоимость игроков диктует рынок. Мы довольны тем, что получили взамен. Время было выбрано правильно. Это хороший обмен для обеих команд.

Для нас был важен выбор в первом раунде, мы получили проспекта в лице Рятю и стабильного форварда Бовилье.

Я часто видел Энтони, когда работал в «Питтсбурге». Мне нравится стиль его игры, его упорство и стремление бороться за шайбу. Думаю, что он хорошо впишется в наш топ-6», – сказал Патрик Альвин.

Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта