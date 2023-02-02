Вудкрофт про 4:2 с «Металлургом»: «Динамо» показало качественную игру. Держали темп, показали характер»

прокомментировал победу над « » (4:2).

«Команда вышла и показала качественную игру. 60 минут действовали правильно, держали нужный темп. Даже после пропущенной шайбы при игре «3 на 4» сохраняли хладнокровнее, придерживались плана, играли быстро, создавали голевые моменты.

Второй период был содержательным. Перед третьим периодом говорил, что 40 минут играли хорошо, но наши лучшие 20 минут впереди. Так и получилось.

Были внимательны к деталям, хотели победить. Показали характер. И сложились все компоненты, которые необходимы для победы. Вратарь, защитники, форварды сыграли эффективно.

В раздевалке чувствуется нужный командный дух, все мотивированы и голодны до побед. Это то, что и нужно в этой части сезона», – сказал главный тренер минского « ».