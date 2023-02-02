Овечкин и Кросби поучаствуют в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звезд НХЛ
Александр Овечкин и Сидни Кросби поучаствуют в конкурсе в рамках Матча звезд НХЛ.
Как пишет журналист ESPN Грег Вышински, они примут участие в конкурсе на самый красивый буллит.
Отмечается, что Овечкин и Кросби будут в одной команде. Однако не уточняется, исполнят ли он буллит вместе.
Стоит отметить, что Овечкин – трехкратный победитель номинации на самый красивый буллит, он становился лучшим в 2008, 2009 и 2011 годах.
В 2040 Петухов статью про это событие напишет.