Овечкин и Кросби поучаствуют в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звезд НХЛ

и поучаствуют в конкурсе в рамках .

Как пишет журналист ESPN Грег Вышински, они примут участие в конкурсе на самый красивый буллит.

Отмечается, что Овечкин и Кросби будут в одной команде. Однако не уточняется, исполнят ли он буллит вместе.

Стоит отметить, что Овечкин – трехкратный победитель номинации на самый красивый буллит, он становился лучшим в 2008, 2009 и 2011 годах.