Овечкин и Кросби поучаствуют в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звезд НХЛ

Теги Питтсбург Вашингтон Матч звезд НХЛ Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин и Сидни Кросби поучаствуют в конкурсе в рамках Матча звезд НХЛ.

Как пишет журналист ESPN Грег Вышински, они примут участие в конкурсе на самый красивый буллит.

Отмечается, что Овечкин и Кросби будут в одной команде. Однако не уточняется, исполнят ли он буллит вместе.

Стоит отметить, что Овечкин – трехкратный победитель номинации на самый красивый буллит, он становился лучшим в 2008, 2009 и 2011 годах.

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4 комментария

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e1ther - e1ther
Ответ Mephi027
Вдвоём надо бить, тогда победа обеспечена. Гол Александра с передачи Сидни. Это будет легендарно, воспоминания на десятилетия. В 2040 Петухов статью про это событие напишет.
Они нынче могут сыграть в одном звене))это будет и правда эпично)
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e1ther - e1ther
Ответ Serge Vendino
То есть в самом сильном броске Овечкин не будет соревноваться?
Он же после Хары,уже побеждал,а может и правда травма руки...
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Mephi027
Вдвоём надо бить, тогда победа обеспечена. Гол Александра с передачи Сидни. Это будет легендарно, воспоминания на десятилетия.

В 2040 Петухов статью про это событие напишет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
То есть в самом сильном броске Овечкин не будет соревноваться?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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