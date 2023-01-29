Кросби вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1469), обогнав Микиту. У Овечкина – 1464

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Пол Коффи Стэн Микита Хоккей

Сидни Кросби вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1469), опередив Стэна Микиту

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:6).  

В текущем сезоне у него стало 60 (24+36) очков в 49 играх. За все время выступлений в лиге – 1469 (541+928) баллов в 1156 играх. У Микиты – 1467 (541+926) очков в 1396 играх. 

На 17-м месте идет Александр Овечкин с 1464 (812+652) очками в 1324 матчах, на 14-м – Пол Коффи с 1531 (396+1135) баллом в 1409 играх. 

Добавим, что Кросби попутно разделил с Микитой 32-е место в истории по числу заброшенных шайб. 

9 комментариев

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sk0208827
Сейчас Вардан с ижевским объяснят за Кросби)))
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Вадим Кемеж
Ответ BuTaJIbKa
не везёт Пингвинам на здоровье звёзд: Лемье, Кросби могли бы намного большег достичь, если б не травмы
3 КС, 2 ОИ, Кубок Мира, Чемпионат мира. Чего еще должен достичь Кросби? Взять Кубок Гагарина?
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Andry 72
Только провёл он игр меньше на 2 сезона полных меньше,и выиграл три Кубка и стал два раза Олимпийским чемпионом,где в финале решающую шайбу забросил
Ты думаешь я не знаю об этом? И про Ванкувер 2010 тоже помню (3-7).
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BuTaJIbKa
не везёт Пингвинам на здоровье звёзд: Лемье, Кросби могли бы намного большег достичь, если б не травмы
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Andry 72
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ещё Кросби повторил достижение Ови 60 очков в 15 сезонах и стал вторым из действующих после Сани! Так и будут всю карьеру в догонялки играть друг с другом! Прямо как в песне "две звезды, две светлых повести"! П.С. Только не надо спорить кто лучший. Оба хороши!
Только провёл он игр меньше на 2 сезона полных меньше,и выиграл три Кубка и стал два раза Олимпийским чемпионом,где в финале решающую шайбу забросил
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Andry 72
Железно в Топ -5 игроков в истории Лиги
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АРХАТ
Было бы красиво под заневес карьеры выбить 7 соточку, но сложно будет. Учитывая как Питты тяжеловато идут, Сиду надо будет в концовке сезона геройствовать.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ещё Кросби повторил достижение Ови 60 очков в 15 сезонах и стал вторым из действующих после Сани! Так и будут всю карьеру в догонялки играть друг с другом! Прямо как в песне "две звезды, две светлых повести"! П.С. Только не надо спорить кто лучший. Оба хороши!
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