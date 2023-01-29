Кросби вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1469), обогнав Микиту. У Овечкина – 1464

вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1469), опередив .

Капитан « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:6).

В текущем сезоне у него стало 60 (24+36) очков в 49 играх. За все время выступлений в лиге – 1469 (541+928) баллов в 1156 играх. У Микиты – 1467 (541+926) очков в 1396 играх.

На 17-м месте идет с 1464 (812+652) очками в 1324 матчах, на 14-м – с 1531 (396+1135) баллом в 1409 играх.

Добавим, что Кросби попутно разделил с Микитой 32-е место в истории по числу заброшенных шайб.