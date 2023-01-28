Барри Троц: «Овечкин и Кросби спасли хоккей. Сколько детей завязывают желтые шнурки, заправляют майку, используют манеры Александра?»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Барри Троц НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Хоккей

Барри Троц считает, что Александр Овечкин и Сидни Кросби спасли хоккей.

Троц возглавлял «Кэпиталс» с 2014 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Стэнли.

«Когда во что-то сильно веришь, люди это видят. Они это чувствуют. С такими убеждениями намного легче. Наши игроки поверили в это. Я смог донести до Овечкина и Бэкстрема, что великие игроки не должны определяться слитком серебра.

Я сказал: «Все хотят быть Алексом Овечкиным». Сколько детей завязывают желтые шнурки, заправляют майку, используют его клюшку и его манеры?

То влияние, которое он оказал на свою карьеру, сделает его членом Зала хоккейной славы и одним из величайших снайперов в истории. И того, кто спас хоккей. Овечкин и Сидни Кросби спасли хоккей.

Так что я объяснил им, что речь идет о длинном путешествии, о пути, и что это путешествие будет очень трудным. Конец – это приз.

Потом вы должны сказать миру: «Эй, мы сделали это». Но внутри любого, кто когда-либо побеждал, речь идет о путешествии», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».

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2 комментария

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Шлёма Презерман
Баррик выжидает, турнут ли Лави.
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ni
Хорошие слова!
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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