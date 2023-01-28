Барри Троц: «Овечкин и Кросби спасли хоккей. Сколько детей завязывают желтые шнурки, заправляют майку, используют манеры Александра?»

считает, что и спасли хоккей.

Троц возглавлял «Кэпиталс» с 2014 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Стэнли.

«Когда во что-то сильно веришь, люди это видят. Они это чувствуют. С такими убеждениями намного легче. Наши игроки поверили в это. Я смог донести до Овечкина и , что великие игроки не должны определяться слитком серебра.

Я сказал: «Все хотят быть Алексом Овечкиным». Сколько детей завязывают желтые шнурки, заправляют майку, используют его клюшку и его манеры?

То влияние, которое он оказал на свою карьеру, сделает его членом Зала хоккейной славы и одним из величайших снайперов в истории. И того, кто спас хоккей. Овечкин и Сидни Кросби спасли хоккей.

Так что я объяснил им, что речь идет о длинном путешествии, о пути, и что это путешествие будет очень трудным. Конец – это приз.

Потом вы должны сказать миру: «Эй, мы сделали это». Но внутри любого, кто когда-либо побеждал, речь идет о путешествии», – сказал бывший главный тренер « ».