Ротенберг поздравил жену с днем рождения: «Тренер – это постоянные переезды, работа 24/7. Вдвойне важно иметь крепкую семью»

поздравил жену с днем рождения.

«Хочу поздравить свою супругу Галину с днем рождения! Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за понимание, доброту, за готовность всегда поддержать и помочь.

Работа тренера – это постоянные переезды, работа 24/7, и вдвойне важно иметь крепкую семью. Спасибо тебе за нежность, уют, заботу – а главное, за наших прекрасных детей!

Не устаю благодарить судьбу, которая связала нас вместе – я сделал главный выбор в своей жизни и счастлив, что он оказался верным.

Хочу пожелать, чтобы твои желания всегда исполнялись, глаза так же лучились улыбкой, в жизни были только гармония и счастье.

Люблю! ❤️

Всегда твой Роман», – написал Ротенберг в телеграм-канале.