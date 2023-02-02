Ротенберг поздравил жену с днем рождения: «Тренер – это постоянные переезды, работа 24/7. Вдвойне важно иметь крепкую семью»

Теги СКА светская хроника КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил жену с днем рождения.

«Хочу поздравить свою супругу Галину с днем рождения! Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за понимание, доброту, за готовность всегда поддержать и помочь.

Работа тренера – это постоянные переезды, работа 24/7, и вдвойне важно иметь крепкую семью. Спасибо тебе за нежность, уют, заботу – а главное, за наших прекрасных детей!

Не устаю благодарить судьбу, которая связала нас вместе – я сделал главный выбор в своей жизни и счастлив, что он оказался верным.

Хочу пожелать, чтобы твои желания всегда исполнялись, глаза так же лучились улыбкой, в жизни были только гармония и счастье.

Люблю! ❤️ 

Всегда твой Роман», – написал Ротенберг в телеграм-канале.

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8 комментариев

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Разрушающий мифы
Он же вчера Миллера поздравлял. Это не одно и то же поздравление? А нет, здесь речь о какой-то Галине.
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Иннокентий Шепелев
С Днём Рождения Галина!!!
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андрэ
Сабачьи уши,. Какой испанский стыд
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garpyz
На очереди: Ротенберг пожелал жене спокойной ночи/доброго утра
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Eliza77
Вчера показал себя во все красе … матюгался в камеру на весь каток
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забанинныйСевер12
Совсем вы спятили, Кучерявый у вас главный герой всех постов. Скоро вы наверное будите писать, что-то типа: " Кучерявый наконец-то покакал он не мог покакать три дня и семь с половиной часов." СРАМОТА.
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-1
-1
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Darkhan Darkhan
Спасибо Дяде за то что с нужным человеком на дзюдо ходил.
+2
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vizaslayer
Спортивная новость, главное хоккейная.
+2
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