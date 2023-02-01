Ротенберг о поражении от «Локомотива»: «Человек валяется в крови… Спросил у судей, почему не остановили игру – ответили, что не видели»

Теги Локомотив СКА судьи КХЛ Роман Ротенберг Александр Соин Павел Овчинников Хоккей

Роман Ротенберг дал комментарий после поражения от «Локомотива» со счетом 1:2.

«Хорошая боевая игра, репетиция плей-офф с сильным соперником. Мы старались играть активно и быстро. Порадовала наша скорость. Увидели ту команду, которая играла в первые четыре месяца регулярки, и ее было почти невозможно победить.

Сохраняем этот тонус. К команде нет никаких вопросов по самоотдаче, характеру и желанию. Да, нужно больше забивать, действовать похитрее – мы это отработаем и пойдем вперед.

Все остальное комментировать не хочу, но когда человек валяется в крови… Спросил у судей, почему они не остановили игру – ответили, что не видели этот момент. Арбитры – тоже люди, тоже ошибаются. Они профессионалы и обязательно разберут эту ситуацию.

Надеюсь, в будущем такого не возникнет, когда человек лежит в луже крови. Это опасно для здоровья. Да, это хоккей, но неправильно, когда возникает угроза здоровью.

Не хочется, чтобы игроки выбывали из-за травм до конца сезона. А у нас несколько таких хоккеистов в команде. Нужно обратить на это внимание. Надеюсь, наши профессиональные судьи разберутся.

И отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас и гнали команду вперед. Эмоциональный матч уровня плей-офф – хороший урок для нас на будущее.

Надо сохранить этот тонус и перенести его на следующую игру. Тогда увидим победы, которые нам необходимы. У нас каждый матч – за первое место в лиге. Так к этому и относимся. Готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА.

На матче работали главные арбитры Александр Соин и Павел Овчинников.

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6 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ soleg76
А что ты думаешь об эпизоде, когда Яшкин забил после своего же подобного нарушения в адрес Локомотива? Или это другое?
Так мы за частоту судейства или:" а у вас тоже так было,поэтому и здесь хорошо?"
Хорошо,этим моментом квиты,а что за "рыбка" у Глотова была?Там должны были 2+2 давать,в эпизоде с Глотовым 5 на 3 играть...если по правилам Эти два момента решили исход матча.
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Антон Некрасов
Ответ soleg76
А что ты думаешь об эпизоде, когда Яшкин забил после своего же подобного нарушения в адрес Локомотива? Или это другое?
Вот вот , даже комментаторы вспомнили этот момент. Нытики сосисковые
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
soleg76
Ответ Rio de Janeiro
Я болельщик Локомотива, критично отношусь к Ротенбергу но здесь он прав.Реально один из главных судейских фейлов сезона в плане очевидности эпизода и неадекватной реакции на него
А что ты думаешь об эпизоде, когда Яшкин забил после своего же подобного нарушения в адрес Локомотива? Или это другое?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red_right_wing
там судьи явно ошиблись мне непонятно почему заиграли эпизод. просмотр не повлиял.

но вобще судьи потеряли игру. кучу моментов пропустили. и на мой взгляд, больше пропустили нарушений хоккеистами ска
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тихий летун
Тут надо было быть слепым(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Я болельщик Локомотива, критично отношусь к Ротенбергу но здесь он прав.Реально один из главных судейских фейлов сезона в плане очевидности эпизода и неадекватной реакции на него
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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