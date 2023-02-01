Ротенберг о поражении от «Локомотива»: «Человек валяется в крови… Спросил у судей, почему не остановили игру – ответили, что не видели»

дал комментарий после поражения от « » со счетом 1:2.

«Хорошая боевая игра, репетиция плей-офф с сильным соперником. Мы старались играть активно и быстро. Порадовала наша скорость. Увидели ту команду, которая играла в первые четыре месяца регулярки, и ее было почти невозможно победить.

Сохраняем этот тонус. К команде нет никаких вопросов по самоотдаче, характеру и желанию. Да, нужно больше забивать, действовать похитрее – мы это отработаем и пойдем вперед.

Все остальное комментировать не хочу, но когда человек валяется в крови… Спросил у судей, почему они не остановили игру – ответили, что не видели этот момент. Арбитры – тоже люди, тоже ошибаются. Они профессионалы и обязательно разберут эту ситуацию.

Надеюсь, в будущем такого не возникнет, когда человек лежит в луже крови. Это опасно для здоровья. Да, это хоккей, но неправильно, когда возникает угроза здоровью.

Не хочется, чтобы игроки выбывали из-за травм до конца сезона. А у нас несколько таких хоккеистов в команде. Нужно обратить на это внимание. Надеюсь, наши профессиональные судьи разберутся.

И отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас и гнали команду вперед. Эмоциональный матч уровня плей-офф – хороший урок для нас на будущее.

Надо сохранить этот тонус и перенести его на следующую игру. Тогда увидим победы, которые нам необходимы. У нас каждый матч – за первое место в лиге. Так к этому и относимся. Готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер .

На матче работали главные арбитры Александр Соин и Павел Овчинников.