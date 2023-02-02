Роман Ротенберг: «Содержание игры с «Локомотивом» – одно из лучших в сезоне. Жизнь не обманешь, карма существует, увидим систему СКА в следующем матче»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг назвал матч с «Локомотивом» одним из лучших для СКА в сезоне.

Питерская команда проиграла со счетом 1:2, но перебросала соперника – 44:16.

– Три поражения подряд – просто неприятный момент или повод задуматься?

– Мы смотрим на содержание игры. Сегодня оно было одним из лучших в сезоне.

Можно обсудить это со всеми независимыми экспертами, с нашими болельщиками, с хоккеистами – был один из лучших матчей в сезоне.

Хорошая репетиция перед плей-офф. Мы нашли ключи: как преодолевать эти заборы, капканы и колючие проволоки. Нужно отточить это и больше забивать.

А остальное вы сами видели – людей не обманешь, жизнь не обманешь. Карма существует – нужно работать, делать свое дело и доказывать игрой.

В следующем матче еще раз увидим систему, которую отрабатываем весь сезон.

Проделали большую работу и идем первыми с большим отрывом. У нас каждый матч – за первое место в лиге. Хотим выигрывать всегда, – сказал главный тренер СКА.

«Кровь уберите, #####!». Ротенберг матерился и едва не получил клюшкой по голове

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3 комментария

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KaizerSoze
Роман Ротенберг говорит о карме)) ирония судьбы
+2
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+2
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Кеша
О какой системе он все время верещит? Вот у Ларионова система с бюджетом 315 млн дёрнула вас без лидеров . «Ключи от заборов , капканов и колючей проволоки» )))
+1
0
+1
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Ми Ша
Мы эту систему никак не разглядим … Может в плей-офф, Рома?
0
0
0
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