Роман Ротенберг: «Содержание игры с «Локомотивом» – одно из лучших в сезоне. Жизнь не обманешь, карма существует, увидим систему СКА в следующем матче»
Роман Ротенберг назвал матч с «Локомотивом» одним из лучших для СКА в сезоне.
Питерская команда проиграла со счетом 1:2, но перебросала соперника – 44:16.
– Три поражения подряд – просто неприятный момент или повод задуматься?
– Мы смотрим на содержание игры. Сегодня оно было одним из лучших в сезоне.
Можно обсудить это со всеми независимыми экспертами, с нашими болельщиками, с хоккеистами – был один из лучших матчей в сезоне.
Хорошая репетиция перед плей-офф. Мы нашли ключи: как преодолевать эти заборы, капканы и колючие проволоки. Нужно отточить это и больше забивать.
А остальное вы сами видели – людей не обманешь, жизнь не обманешь. Карма существует – нужно работать, делать свое дело и доказывать игрой.
В следующем матче еще раз увидим систему, которую отрабатываем весь сезон.
Проделали большую работу и идем первыми с большим отрывом. У нас каждый матч – за первое место в лиге. Хотим выигрывать всегда, – сказал главный тренер СКА.
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