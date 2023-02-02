Роман Ротенберг: «Содержание игры с «Локомотивом» – одно из лучших в сезоне. Жизнь не обманешь, карма существует, увидим систему СКА в следующем матче»

назвал матч с одним из лучших для СКА в сезоне.

Питерская команда проиграла со счетом 1:2, но перебросала соперника – 44:16.

– Три поражения подряд – просто неприятный момент или повод задуматься?

– Мы смотрим на содержание игры. Сегодня оно было одним из лучших в сезоне.

Можно обсудить это со всеми независимыми экспертами, с нашими болельщиками, с хоккеистами – был один из лучших матчей в сезоне.

Хорошая репетиция перед плей-офф. Мы нашли ключи: как преодолевать эти заборы, капканы и колючие проволоки. Нужно отточить это и больше забивать.

А остальное вы сами видели – людей не обманешь, жизнь не обманешь. Карма существует – нужно работать, делать свое дело и доказывать игрой.

В следующем матче еще раз увидим систему, которую отрабатываем весь сезон.

Проделали большую работу и идем первыми с большим отрывом. У нас каждый матч – за первое место в лиге. Хотим выигрывать всегда, – сказал главный тренер .

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