Ротенберг о том, почему Гусев не сыграл с «Локомотивом»: «В СКА нет конфликтов. Идет ротация. Нашей системе нужна лучшая физика в КХЛ»

отверг предположение о конфликте с .

Нападающий СКА пропустил матч Фонбет чемпионата против « » (1:2).

– Сегодня отсутствовал Никита Гусев. Можете объяснить почему? Может быть, у вас конфликт?

– У нас нет конфликтов в команде. Идет ротация. Постоянно отдыхают лидеры. Если вы заметили, многие лидеры уже отдыхали.

Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая физика в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф.

У нас все впереди. Сегодня мы увидели ту энергию и скорости, которые хотели. А с Никитой мы работаем. Все обсудили, готовимся.

Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф. У нас серьезный опыт совместной работы, много побед, но есть и поражения. Мы хотим их исключить. Идет восстановление и подготовка к плей-офф.

– В НХЛ Гусева критиковали за медленное катание. Что можете сказать по этому поводу?

– Это все нужно тренировать. Работать над общим физическим состоянием.

Для любого хоккеиста главное – здоровье. Требуется богатырское здоровье, чтобы играть в такой хоккей. Сегодня все команды играют здорово, в быстрый хоккей.

Вы видели – мы бросили 44 раза, соперник – 16 раз. В то же время сами себе забили гол. Надо более ответственно относиться к реализации, больше работать над тем, чтобы вылезать на пятак и забивать.

Здорово сыграл вратарь «Локомотива» – нужно отметить . Но в плей-офф будет совсем другая игра, – сказал главный тренер СКА.

«Кровь уберите, #####!». Ротенберг матерился и едва не получил клюшкой по голове