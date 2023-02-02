Алексей Морозов: «Этот регулярный чемпионат КХЛ – один из самых интересных. Введение потолка и пола зарплат приносит плоды»

Президент КХЛ Алексей Морозов высоко оценил нынешний сезон.

В этом розыгрыше регулярки Фонбет чемпионата КХЛ пройдут рекордные 68 матчей.

– Регулярный чемпионат КХЛ близится к завершению, какую оценку вы поставите ему по зрелищности, по качеству хоккея?

– Нынешний регулярный чемпионат КХЛ один из самых интересных. На Востоке идет ожесточенная борьба за плей-офф, четыре команды борются за восьмую строчку. Много интриг, много непредсказуемых результатов в чемпионате. Это именно то, над чем мы работаем не первый год.

Введение потолка и пола зарплат приносит свои плоды. Наша цель – выравнивание возможностей всех команд, чтобы каждая игра была более интересной и непредсказуемой.

Это будет привлекать болельщиков на трибуны и к экранам телевизоров. Чемпионат продолжается, и нас еще ждет борьба за распределение мест перед стартом плей-офф.

– Сейчас вы видите, что решение сделать 68 матчей было правильным?

– Да, сейчас нет международных соревнований и появились две лишние недели для проведения чемпионата. Сам как бывший спортсмен могу сказать, что хоккеистам интереснее играть, чем долго тренироваться.

Мы видим, что благодаря этому чемпионат стал интереснее, и ни одна команда не прошла его без спадов. Даже лидер может попасть в физическую и психологическую яму. Есть интрига в том, как команды пройдут чемпионат и как будут выходить из сложных ситуаций. Поэтому решение сделать 68 матчей было оправданным.

– В чем при этом причины низкой посещаемости регулярки?

– Последние два года мы жили в условиях пандемии, на некоторых стадионах матчи проводили без зрителей. Болельщики, наверное, уже привыкли смотреть игры по телевизору.

Клубы работают над тем, чтобы привлечь их на матчи, во многих городах у нас красочная развлекательная программа и дополнительные активности. Новогодние праздники показали, что наш продукт интересен зрителям, и в ряде городов были аншлаги. Заполняемость арен стала лучшей в сезоне – 83,4%.

Многое делается для того, чтобы болельщики приходили и наслаждались атмосферой хоккея и праздником. Нужно больше времени, чтобы люди вернулись на трибуны, – сказал Морозов.