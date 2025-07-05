Крылов о Хартли в «Локомотиве»: «В Россию не едет Клутье – стержень его штаба. Как Боб будет работать без него – покажет время»

Александр Крылов оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

В субботу ярославский клуб объявил о заключении соглашения с 64-летним канадским специалистом.

«Да, мы поддерживаем хорошие отношения все это время. Я был в курсе, что он собирается подписать контракт с «Локомотивом ». Я очень хорошо отношусь к Бобу, желаю ему удачи в новом клубе.

Но здесь есть один важный момент: с ним вместе в Россию не едет давний помощник Жак Клутье. Именно Клутье в тренерском штабе Боба выполняет огромный объем невидимой работы и является его стержнем.

Если вернуться в сезон-2022/23, то тогда у нас в «Авангарде » были стопроцентные договоренности с Жаком, именно этот фактор стал ключевым при решении назначить главным тренером Дмитрия Рябыкина .

Клутье должен был стать как раз тем самым стержнем, помочь Дмитрию в новой для себя роли. Но незадолго до начала сезона Клутье отказался ехать в Россию по семейным обстоятельствам, и, насколько я знаю, эти обстоятельства до сих пор не позволяют ему приехать в КХЛ.

Так что как Боб будет работать в Ярославле без Клутье – покажет время. В любом случае на это будет интересно посмотреть.

Что касается слухов о моем возвращении в КХЛ и перезапуске проекта китайской команды в КХЛ , а также моем участии в переезде «Куньлуня» в Петербург, то без комментариев», – сказал бывший председатель совета директоров «Авангарда».