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Крылов о Хартли в «Локомотиве»: «В Россию не едет Клутье – стержень его штаба. Как Боб будет работать без него – покажет время»

Александр Крылов оценил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

В субботу ярославский клуб объявил о заключении соглашения с 64-летним канадским специалистом. 

«Да, мы поддерживаем хорошие отношения все это время. Я был в курсе, что он собирается подписать контракт с «Локомотивом». Я очень хорошо отношусь к Бобу, желаю ему удачи в новом клубе.

Но здесь есть один важный момент: с ним вместе в Россию не едет давний помощник Жак Клутье. Именно Клутье в тренерском штабе Боба выполняет огромный объем невидимой работы и является его стержнем.

Если вернуться в сезон-2022/23, то тогда у нас в «Авангарде» были стопроцентные договоренности с Жаком, именно этот фактор стал ключевым при решении назначить главным тренером Дмитрия Рябыкина.

Клутье должен был стать как раз тем самым стержнем, помочь Дмитрию в новой для себя роли. Но незадолго до начала сезона Клутье отказался ехать в Россию по семейным обстоятельствам, и, насколько я знаю, эти обстоятельства до сих пор не позволяют ему приехать в КХЛ.

Так что как Боб будет работать в Ярославле без Клутье – покажет время. В любом случае на это будет интересно посмотреть.

Что касается слухов о моем возвращении в КХЛ и перезапуске проекта китайской команды в КХЛ, а также моем участии в переезде «Куньлуня» в Петербург, то без комментариев», – сказал бывший председатель совета директоров «Авангарда». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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