Алексей Морозов: «КХЛ – международная лига. Написание фамилий на свитерах должно оставаться на латинице»
Алексей Морозов высказался о предложении писать фамилии на свитерах игроков кириллицей.
– Можно ли ожидать возвращения кириллицы – на свитера игроков, в трансляции и так далее?
– Мы не видим в этом смысла. КХЛ – это все-таки международная лига, в которой есть иностранные клубы и игроки.
Трансляции наших матчей проходит в разных странах. Поэтому мы считаем, что написание фамилий на свитерах должно оставаться на латинице, – заявил президент КХЛ
Дмитрий Федоров: «Пришла пора писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. ТВ-контракты разорваны, в латинице нет необходимости»
кстати, по последнему персонажу, может кто подсказать турнир или отдельные игры где он действительно играл как Великий Вратарь. просто посмотрел серию 1972 года, кусочно-разрывным методом правда, - что-то ловит, что-то пускает, где-то лажает откровенно, в общем как обычный вратарь- середнячок по сегодняшним меркам...
Все ТВ-контракты с западными вещателями разорваны. Никто ни в Америке, ни в Европе КХЛ не видит. И долго ещё не увидит. Процентов 90-95, смотрящих КХЛ - русскоговорящие. Давайте уже прекращайте тут продвигать язык недружественных стран! Дайте уже привычную подавляющему большинству болельщиков кириллицу на свитерах!