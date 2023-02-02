Алексей Морозов: «КХЛ – международная лига. Написание фамилий на свитерах должно оставаться на латинице»

Теги Алексей Морозов телевидение КХЛ игровая форма стиль Хоккей

Алексей Морозов высказался о предложении писать фамилии на свитерах игроков кириллицей.

– Можно ли ожидать возвращения кириллицы – на свитера игроков, в трансляции и так далее?

– Мы не видим в этом смысла. КХЛ – это все-таки международная лига, в которой есть иностранные клубы и игроки.

Трансляции наших матчей проходит в разных странах. Поэтому мы считаем, что написание фамилий на свитерах должно оставаться на латинице, – заявил президент КХЛ

Дмитрий Федоров: «Пришла пора писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. ТВ-контракты разорваны, в латинице нет необходимости»

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10 комментариев

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ненадолго
смотрел недавно игру СССР- Канада, повтор с ЧМ уж не помню какого года, неважно впрочем. Так у канадцев название страны на форме латиницей, а у наших как положено по-русски - СССР... и, сдается мне, кому надо прекрасно понимали кто и под каким номером играет, где условный Макаров, где Фетисов, и даже где Третьяк...
кстати, по последнему персонажу, может кто подсказать турнир или отдельные игры где он действительно играл как Великий Вратарь. просто посмотрел серию 1972 года, кусочно-разрывным методом правда, - что-то ловит, что-то пускает, где-то лажает откровенно, в общем как обычный вратарь- середнячок по сегодняшним меркам...
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Stanc_P
В целом не самый важный вопрос, на русском конечно смотреть приятнее, но плюсов больше от английского написания фамилий
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Ыжык
Ответ yalyon
Раз кэхаель международная лига, то какого чёрта в ней действует лимит?
А для международных команд лимита нет)
+1
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+1
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Сельмаш1930
казахи уж точно взбунтуются если заставить их писать фамилии игроков на русском. Сейчас там активно развивают вторую Украину
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-1
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Эд..19
Ну что за детский сад? Ну какая международная? Куньлунь сегодня - это Атлант Мытищи. И в Китае он уже вряд ли окажется (не нужен китайцам хоккей, тем более и Олимпиада уже прошла). Белорусы - в союзном государстве с Россией. Ну остался Казахстан, который как-то с трудом можно назвать заграницей. По существу - открытый чемпионат России с двумя условно говоря «иностранными» клубами.
Все ТВ-контракты с западными вещателями разорваны. Никто ни в Америке, ни в Европе КХЛ не видит. И долго ещё не увидит. Процентов 90-95, смотрящих КХЛ - русскоговорящие. Давайте уже прекращайте тут продвигать язык недружественных стран! Дайте уже привычную подавляющему большинству болельщиков кириллицу на свитерах!
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-1
-1
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HockeyMan
Ответ yalyon
Раз кэхаель международная лига, то какого чёрта в ней действует лимит?
Во многих международных лигах есть лимит к сожалению
+1
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+1
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DimaNN
Действительно. Как же будет читать фамилии на кирилице многомиллиардная армия любителей хоккея из Китая?
+4
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+3
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гилберт
Ответ yalyon
Раз кэхаель международная лига, то какого чёрта в ней действует лимит?
Одно другому не мешает.
+1
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-1
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гилберт
Ахахахаха!!!!
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yalyon
Раз кэхаель международная лига, то какого чёрта в ней действует лимит?
+11
-2
+9
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