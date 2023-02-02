Алексей Морозов: «КХЛ – международная лига. Написание фамилий на свитерах должно оставаться на латинице»

высказался о предложении писать фамилии на свитерах игроков кириллицей.

– Можно ли ожидать возвращения кириллицы – на свитера игроков, в трансляции и так далее?

– Мы не видим в этом смысла. КХЛ – это все-таки международная лига, в которой есть иностранные клубы и игроки.

Трансляции наших матчей проходит в разных странах. Поэтому мы считаем, что написание фамилий на свитерах должно оставаться на латинице, – заявил президент

Дмитрий Федоров: «Пришла пора писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. ТВ-контракты разорваны, в латинице нет необходимости»