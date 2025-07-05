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Агент Орлова о переходе защитника в «Сан-Хосе»: «Знал, что в КХЛ он не поедет. Дмитрий не был доволен происходящим в «Каролине», это тоже не самая статусная команда»

Агент Дмитрия Орлова высказался о переходе защитника в «Сан-Хосе».

33-летний защитник ушел из «Каролины» и подписал с «Шаркс» 2-летний контракт со средней зарплатой (кэпхитом) 6,5 миллиона долларов. 

– Я сразу знал, что в КХЛ Орлов не поедет. В Америке у него другой агент. У него было несколько предложений, и он принял решение ехать в «Сан-Хосе», потому что генеральный менеджер там хотел его видеть.

Поэтому не было ни одного шанса, чтобы он приехал в КХЛ. Предложений в НХЛ было много – и видите, какие цифры. Думаю, после окончания этого контракта у него еще будут предложения. 

– Кто-то удивился, что Орлов выбрал «Сан-Хосе», это не топовая команда…

– Думаю, что несильно был доволен тем, что происходило в «Каролине». Это тоже была не самая статусная команда. Если в «Сан-Хосе» наберут нормальных игроков, то смогут улучшить свое положение, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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