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  • Сергачев о «Матче года»: «Продали 7 тысяч билетов за 15 минут. Панарин первым проводил такую игру, сказал: «Позвони Овечкину, сделаем вместе». Спросил у Александра, он за секунду согласился»
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Сергачев о «Матче года»: «Продали 7 тысяч билетов за 15 минут. Панарин первым проводил такую игру, сказал: «Позвони Овечкину, сделаем вместе». Спросил у Александра, он за секунду согласился»

Михаил Сергачев рассказал об организации матча российских звезд КХЛ и НХЛ.

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля 2025 года. Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА-Арене» и закончился со счетом 8:8.

«Первый, кто делал такой матч, был Артемий Панарин. Я хотел организовать свой, но потом он сказал: «Позвони Александру, сделаем вместе». Так втроем сделали первый «Матч года».

Артемий проводил более камерный матч – для себя, собрать деньги на благотворительность. Я предложил сделать большой матч, но мы поняли, что без помощи Александра не сделать такое. Позвонил Александру, он за секунду согласился. 
 
Я новичок в организаторском деле, сильно переживаю за все процессы, начиная с воды, которую поставим в раздевалку, заканчивая автограф-сессией, которую никак не получается организовать. Хоккей проще, там все знаешь, организаторство намного сложнее», – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

«К сожалению или к счастью, продали 7 тысяч билетов за 15 минут. Тяжело будет попасть», – добавил Сергачев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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