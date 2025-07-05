Сергачев о том, почему «Матч года» состоится в Москве: «Планировали другой город, но произошел рекорд Овечкина. Решили, что правильно провести в его родном городе»

Михаил Сергачев рассказал, почему «Матч года» решили провести в Москве.

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля 2025 года. Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА Арене» и закончился со счетом 8:8.

«Мы в прошлом году еще говорили, что планируем переезжать в другой город, просто произошел рекорд [Александра] Овечкина, плюс в прошлом году не сделали часть того, что хотели.

В этом уже мы сделали то, что хотим, и дальше уже, надеюсь, поедем по городам. Тоже нужно понимать, что хоккеисты на отдыхе, особенно, игроки НХЛ , которые готовятся к сезону в июле. И я думаю, что мы решил логистические вопросы, подумаем, где лучше сделать матч, и сделаем в другом городе.

Я и вчера в метро ездил, метро для меня классное место. Я рос в Нижнекамске, где у нас его не было, и я мечтал на нем прокатиться, наверное, лет только в 14 прокатился, и был в восторге. Обожаю метро. Узнают ли в метро? Иногда подходят, но это редкость», – сказал защитник «Юты» и один из главных инициаторов мероприятия.

Также Сергачев рассказал о подготовке к «Матчу года» 2025 года, который состоится 13 июля, и ответил, почему мероприятие решено провести в Москве.

«Наверное, потому что Александр Овечкин побил рекорд, он один из наших организаторов, мы решили, что будет правильно в его родном городе сделать такое событие.

Также мы хорошо знаем «ЦСКА-Арену» и добавили то, что не смогли сделать в прошлом году, – сделали фестиваль. Не все болельщики смогут попасть на арену, а на фестивале выступят звезды, будет весело.

К сожалению или к счастью, продали 7 тысяч билетов за 15 минут. Тяжело будет попасть», – цитирует Сергачева «Р-Спорт ».