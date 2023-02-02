Алексей Морозов: «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, это разные юридические лица. Между ними много обменов, но все строго по регламенту»
Алексей Морозов высказался касательно обменов между «Сочи» и СКА.
– Постоянные обмены между СКА и «Сочи» сильно будоражат общественность. Можно ли ограничить количество обменов между двумя клубами за сезон?
– Мы видим, что есть тенденция обменов и взаимодействия менеджеров. В «Сочи» взращиваются таланты, которые интересны СКА. Но обмены мы ограничить не можем, потому что это два совершенно разных юридических лица, со своей стратегией и целями в КХЛ.
Обмены, которые проходят по регламенту, запретить не можем. Летом еще был обмен СКА со «Спартаком», в котором девять игроков переехали в другой клуб.
Каждая сторона видит свою выгоду в таких сделках. Введение ограничений на обмены между клубами может нарушить принцип гражданского права о свободе договора.
Еще это создаст дополнительные препятствия для развития карьер хоккеистов, которые не смогут сменить команду из-за обстоятельств, не зависящих от них, которые они не могли предвидеть во время подписания своих контрактов.
– Как вы относитесь к мнению, что «Сочи» является фарм-клубом СКА?
– «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, потому что это разные юридические лица. Мы видим, что между ними много обменов за последние пять лет. Но все проходит строго по регламенту, – сказал президент КХЛ.
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