Алексей Морозов: «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, это разные юридические лица. Между ними много обменов, но все строго по регламенту»

Теги СКА Спартак Алексей Морозов КХЛ Сочи Хоккей

Алексей Морозов высказался касательно обменов между «Сочи» и СКА.

– Постоянные обмены между СКА и «Сочи» сильно будоражат общественность. Можно ли ограничить количество обменов между двумя клубами за сезон?

– Мы видим, что есть тенденция обменов и взаимодействия менеджеров. В «Сочи» взращиваются таланты, которые интересны СКА. Но обмены мы ограничить не можем, потому что это два совершенно разных юридических лица, со своей стратегией и целями в КХЛ.

Обмены, которые проходят по регламенту, запретить не можем. Летом еще был обмен СКА со «Спартаком», в котором девять игроков переехали в другой клуб.

Каждая сторона видит свою выгоду в таких сделках. Введение ограничений на обмены между клубами может нарушить принцип гражданского права о свободе договора.

Еще это создаст дополнительные препятствия для развития карьер хоккеистов, которые не смогут сменить команду из-за обстоятельств, не зависящих от них, которые они не могли предвидеть во время подписания своих контрактов.

– Как вы относитесь к мнению, что «Сочи» является фарм-клубом СКА?

– «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, потому что это разные юридические лица. Мы видим, что между ними много обменов за последние пять лет. Но все проходит строго по регламенту, – сказал президент КХЛ.

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6 комментариев

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chubrja
Интересно,куда же перейдет Мичков из Сочи? Интрига.
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heivani
Почему взращиваемая как капустная рассада молодежь Сочи,интересна только одному клубу?Загогулина какая-то получается,а г-н Морозов? При наличии МХЛ,ВХЛ ясно одно: фарм- клубов не должно быть в КХЛ.И точка.
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Борух73
Кто в эту "липу" о разных юр.лицах и независимости хоккейных клубов может верить?! Например, нап.Илья Круглов удачно начав сезон в ХК "Ростов" (фарм "Сочи"), по совершенно необъяснимой причине вдруг оказался в "СКА-Нева". И это по линии ВХЛ.
+3
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+3
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Mohnatiy
Конечно же так не может быть, но почему-то это есть. Страна чудес))
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Иван Голинько
Эх, Алёша...
+6
-1
+5
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HockeyMan
Все все понимают, но ничего поделать не могут (или не хотят)
+13
-1
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