Алексей Морозов: «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, это разные юридические лица. Между ними много обменов, но все строго по регламенту»

высказался касательно обменов между «Сочи» и СКА.

– Постоянные обмены между СКА и «Сочи» сильно будоражат общественность. Можно ли ограничить количество обменов между двумя клубами за сезон?

– Мы видим, что есть тенденция обменов и взаимодействия менеджеров. В «Сочи» взращиваются таланты, которые интересны СКА. Но обмены мы ограничить не можем, потому что это два совершенно разных юридических лица, со своей стратегией и целями в .

Обмены, которые проходят по регламенту, запретить не можем. Летом еще был обмен СКА со « », в котором девять игроков переехали в другой клуб.

Каждая сторона видит свою выгоду в таких сделках. Введение ограничений на обмены между клубами может нарушить принцип гражданского права о свободе договора.

Еще это создаст дополнительные препятствия для развития карьер хоккеистов, которые не смогут сменить команду из-за обстоятельств, не зависящих от них, которые они не могли предвидеть во время подписания своих контрактов.

– Как вы относитесь к мнению, что «Сочи» является фарм-клубом ?

– « » не может быть фарм-клубом СКА, потому что это разные юридические лица. Мы видим, что между ними много обменов за последние пять лет. Но все проходит строго по регламенту, – сказал президент КХЛ.