Билялетдинов о 2:1 с «Барысом»: «Боевая игра. Мы все сейчас боремся за очки, напряжение в каждом матче увеличивается»
Зинэтула Билялетдинов оценил победу «Ак Барса» над «Барысом» (2:1).
«Игра была боевая, мы понимали, насколько «Барысу» нужны очки. Мы все сейчас боремся за очки, напряжение в каждом матче увеличивается.
Старались сыграть правильно. Понятно, что не всегда все получается, но в целом добились результата, ребята – молодцы, отработали.
Дыняк? Пока не все у нас получается, что нам бы хотелось. Но он старается, я думаю, все будет хорошо», – сказал главный тренер «Ак Барса».
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