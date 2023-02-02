Билялетдинов о 2:1 с «Барысом»: «Боевая игра. Мы все сейчас боремся за очки, напряжение в каждом матче увеличивается»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Барыс Хоккей

Зинэтула Билялетдинов оценил победу «Ак Барса» над «Барысом» (2:1).

«Игра была боевая, мы понимали, насколько «Барысу» нужны очки. Мы все сейчас боремся за очки, напряжение в каждом матче увеличивается.

Старались сыграть правильно. Понятно, что не всегда все получается, но в целом добились результата, ребята – молодцы, отработали.

Дыняк? Пока не все у нас получается, что нам бы хотелось. Но он старается, я думаю, все будет хорошо», – сказал главный тренер «Ак Барса».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ni
«Готовимся к следующему матчу» - привычно отозвалось это.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий