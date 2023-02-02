Скабелка об 1:2 от «Ак Барса»: «Барыс» проделал хорошую работу, но за это очки не дают»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:2).

«Конечно, все разочарованы результатом. Провели хороший матч с сильной, мощной командой, мало что дали сделать у своих ворот и пропустили такой гол. Вроде заработали первое большинство, хотели повести в счете, но пропустили.

Ребята – молодцы, проделали хорошую работу, но, к сожалению, за это очки не дают. Если бы это было начало сезона или его середина, сказал бы, что хороший матч. Но сейчас очки нужны нам как воздух, и по игре мы обязаны были их набирать.

Нас подкосило начало года, когда мы сыграли пять игр за семь дней с поездкой на Дальний Восток. Там мы взяли не столько очков, сколько планировали, и долго приходили в себя после выезда. На этом фоне потеряли важные очки в матчах с прямыми конкурентами. Все понимают, что происходит, все хотят в плей-офф», – сказал .