«Ак Барс» возглавил таблицу Востока, выиграв 12 из 14 последних матчей. Билялетдинов принял команду на 7-м месте

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» вышел на первое место в таблице Восточной конференции.

Казанский клуб обыграл «Барыс» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это 12-я победа в 14 последних играх для команды тренера Зинэтулы Билялетдинова. На этом отрезке казанцы уступили «Сибири» (3:4 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ).

«Ак Барс» поднялся на первое место в таблице конференции, набрав 75 очков в 58 матчах.

Билялетдинов возглавил казанскую команду 27 декабря 2022 года. «Ак Барс» в тот момент был на седьмой позиции в таблице.

Всего при 67-летнем специалисте «Ак Барс» провел 15 матчей и одержал 12 побед.

14 комментариев

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burefan
А теперь объясните мне, почему мы в Сочи так пролетели?
Ничего личного к Биллу
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гилберт
Опись, протокол, сдал, принял.
+1
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Григорий Софронов
Лучший тренер для нашей команды!!! Хайдарович пошёл за четвёртым кубком!!!
+5
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Ильфат Габдулвалиев
Ак Барс всем утерли нос. Молодцы
+6
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+6
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Пинающий Достоинства
Вот вам и тренер это 10% от результата
+1
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Эд..19
Молодчики ! с 7-го на 1-е ! 26 очков из 28 возможных ! Билл - в деле ! Удачи послезавтра в Питере !
+12
0
+12
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Человек Разумный
Ак Барс занял своё законное место!!! По праву сильного!!!
+9
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+9
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Tina
С ПОБЕДОЙ АК БАРС!!! МОЛОДЦЫ!!! "Скромненько но со вкусом"....
+4
0
+4
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Ганик
ЗХБ в порядке!
+4
0
+4
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КАЗАН ЕЦ
Моща, так держать!!!
+1
0
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татарин Казанский
💪💪💪💪🤝Ак Барс только Победа🏆🏆🏆🏆💪💪💪
+1
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Сергей Галин
Вот так нормально
+2
0
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Мухаметзянов Ирек
Так держать, молодцы! Только алга и алга,
+3
0
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Bashibuzuck
Хайдарыч наладил игру👏👏👏
+12
0
+12
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