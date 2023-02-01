«Ак Барс» возглавил таблицу Востока, выиграв 12 из 14 последних матчей. Билялетдинов принял команду на 7-м месте
«Ак Барс» вышел на первое место в таблице Восточной конференции.
Казанский клуб обыграл «Барыс» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это 12-я победа в 14 последних играх для команды тренера Зинэтулы Билялетдинова. На этом отрезке казанцы уступили «Сибири» (3:4 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ).
«Ак Барс» поднялся на первое место в таблице конференции, набрав 75 очков в 58 матчах.
Билялетдинов возглавил казанскую команду 27 декабря 2022 года. «Ак Барс» в тот момент был на седьмой позиции в таблице.
Всего при 67-летнем специалисте «Ак Барс» провел 15 матчей и одержал 12 побед.
Ничего личного к Биллу