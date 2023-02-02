Капитан «Вегаса» Стоун выбыл на неопределенный срок. Он перенес операцию на спине

Теги травмы НХЛ Вегас Марк Стоун Хоккей

Капитан «Вегаса» Марк Стоун выбыл на неопределенный срок.

Игрок перенес успешную операцию на спине 31 января. Ожидается, что он полностью восстановится.

30-летний Стоун получил травму верхней части тела 13 января.

В текущем сезоне он набрал 38 (17+21) очков в 43 играх. 

В прошлом сезоне нападающий провел всего 37 игр из-за проблем со спиной. Он перенес операцию на ней в мае прошлого года.

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5 комментариев

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Юрий Безуглый
Ответ curdboy
нууу, Кейн тоже свою судьбу контролирует) и если сам Патрик вдруг возжелает только к вам, то Чикаго придётся либо согласиться на предложение вашего ГМ, либо сидеть на попе ровно))) а так, это конечно комбинации факторов желаниий и возможностей команд, в том числе и Чикаго, с наслоением ещё и предпочтений хоккеистов. Было бы интересно, конечно, увидеть после дэдлайна все возможные и предложенные варианты, но думаю на это никто не пойдёт)
Не, это несомненно, что Патрик может захотеть только к нам, но в любом случае за мешок шайб Чикаго его не отдаст, придётся вывалить много - а Вегас себе этого позволить, увы, не может. А хотелось бы, чтобы мог, но слишком уж много сделано ошибок в прошлом, которые повлияли на настоящее...
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curdboy
Ответ Юрий Безуглый
Вегасу нечего предложить за Кейна. Чикаго запросит за него очень много, явно больше, чем Баффало за Айкела, но отдать кучу активов за чистую аренду, поскольку Кейн в Вегасе не продлится (тупо не на что) - это клиника, на которую не способен даже Маккриммон. Я бы не отказался скинуть Пьетранджело, чтобы впихнуть Кейна, но Пьетранджело контролирует свою карьеру до 2027 года. Без Стоуна Вегас, скорее всего, не попадёт в плей-офф. Танковать, конечно, не стоит и не имеет особого смысла, потому что до Бедарда, Мичкова и Фантилли всё равно не достать, а дальше выбор в любом случае будет отличный на всю глубину первого раунда. До дедлайна ещё 11 матчей, если к тому моменту Вегас будет идти в зоне уайлд-кард или ниже - лучше уж раздать активы самим: Кессела кто-то да возьмёт, Хилла - сомнительно, но возможно, Мартинеза обязательно, можно даже с удержанием. Но без Стоуна лезть в плей-офф - это вылет в первом же раунде в лучшем случае, а тратить ещё и ещё активы, чтобы взять кого-то в аренду, уже непозволительная роскошь
нууу, Кейн тоже свою судьбу контролирует) и если сам Патрик вдруг возжелает только к вам, то Чикаго придётся либо согласиться на предложение вашего ГМ, либо сидеть на попе ровно)))
а так, это конечно комбинации факторов желаниий и возможностей команд, в том числе и Чикаго, с наслоением ещё и предпочтений хоккеистов.
Было бы интересно, конечно, увидеть после дэдлайна все возможные и предложенные варианты, но думаю на это никто не пойдёт)
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Юрий Безуглый
Ответ curdboy
блин, вот это отстой, конечно - Стоун превращается в хроника(( скорейшего выздоровления ему. Но до ПО, так понимаю, точно не выйдет. А Вегас, похоже, начнёт агрессивно искать обмены к дедлайну. Тэйвс там, Кейн, все дела))
Вегасу нечего предложить за Кейна. Чикаго запросит за него очень много, явно больше, чем Баффало за Айкела, но отдать кучу активов за чистую аренду, поскольку Кейн в Вегасе не продлится (тупо не на что) - это клиника, на которую не способен даже Маккриммон. Я бы не отказался скинуть Пьетранджело, чтобы впихнуть Кейна, но Пьетранджело контролирует свою карьеру до 2027 года. Без Стоуна Вегас, скорее всего, не попадёт в плей-офф. Танковать, конечно, не стоит и не имеет особого смысла, потому что до Бедарда, Мичкова и Фантилли всё равно не достать, а дальше выбор в любом случае будет отличный на всю глубину первого раунда. До дедлайна ещё 11 матчей, если к тому моменту Вегас будет идти в зоне уайлд-кард или ниже - лучше уж раздать активы самим: Кессела кто-то да возьмёт, Хилла - сомнительно, но возможно, Мартинеза обязательно, можно даже с удержанием. Но без Стоуна лезть в плей-офф - это вылет в первом же раунде в лучшем случае, а тратить ещё и ещё активы, чтобы взять кого-то в аренду, уже непозволительная роскошь
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D Lee
Да что же он ни как не залечит все свои болячки то.. по началу чесно говоря думал прячут его контракт из за айкела, а тут вот как оно
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curdboy
блин, вот это отстой, конечно - Стоун превращается в хроника(( скорейшего выздоровления ему. Но до ПО, так понимаю, точно не выйдет.
А Вегас, похоже, начнёт агрессивно искать обмены к дедлайну. Тэйвс там, Кейн, все дела))
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