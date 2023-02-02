Капитан «Вегаса» Стоун выбыл на неопределенный срок. Он перенес операцию на спине
Капитан «Вегаса» Марк Стоун выбыл на неопределенный срок.
Игрок перенес успешную операцию на спине 31 января. Ожидается, что он полностью восстановится.
30-летний Стоун получил травму верхней части тела 13 января.
В текущем сезоне он набрал 38 (17+21) очков в 43 играх.
В прошлом сезоне нападающий провел всего 37 игр из-за проблем со спиной. Он перенес операцию на ней в мае прошлого года.
а так, это конечно комбинации факторов желаниий и возможностей команд, в том числе и Чикаго, с наслоением ещё и предпочтений хоккеистов.
Было бы интересно, конечно, увидеть после дэдлайна все возможные и предложенные варианты, но думаю на это никто не пойдёт)
А Вегас, похоже, начнёт агрессивно искать обмены к дедлайну. Тэйвс там, Кейн, все дела))