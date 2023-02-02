Капитан «Вегаса» Стоун выбыл на неопределенный срок. Он перенес операцию на спине

Капитан « » выбыл на неопределенный срок.

Игрок перенес успешную операцию на спине 31 января. Ожидается, что он полностью восстановится.

30-летний Стоун получил травму верхней части тела 13 января.

В текущем сезоне он набрал 38 (17+21) очков в 43 играх.

В прошлом сезоне нападающий провел всего 37 игр из-за проблем со спиной. Он перенес операцию на ней в мае прошлого года.