Капитан «Вегаса» Стоун может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела

Капитан « » может пропустить несколько недель из-за травмы.

30-летний игрок получил травму верхней части тела во вчерашнем матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:2).

В текущем сезоне он набрал 38 (17+21) очков в 43 играх. Стоун занимает 2-е место в команде по очкам и голам. До этой травмы он не пропустил ни одного матча в нынешней регулярке.

В прошлом сезоне нападающий провел всего 37 игр из-за проблем со спиной. Он перенес операцию на ней в мае прошлого года.

Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди не стал раскрывать подробности новой травмы.