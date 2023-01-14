Капитан «Вегаса» Стоун может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела

Теги травмы НХЛ Вегас Марк Стоун Хоккей

Капитан «Вегаса» Марк Стоун может пропустить несколько недель из-за травмы.

30-летний игрок получил травму верхней части тела во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:2). 

В текущем сезоне он набрал 38 (17+21) очков в 43 играх. Стоун занимает 2-е место в команде по очкам и голам. До этой травмы он не пропустил ни одного матча в нынешней регулярке.

В прошлом сезоне нападающий провел всего 37 игр из-за проблем со спиной. Он перенес операцию на ней в мае прошлого года.

Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди не стал раскрывать подробности новой травмы. 

1 комментарий

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Дима Миронов
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