Пинто – 1-й новичок в истории «Оттавы» с голами в 5 матчах подряд. Опередил Яшина, Альфредссона и Стоуна

Шэйн Пинто – 1-й новичок в истории «Оттавы» с голами в 5 матчах подряд.

21-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:2).

На его счету стало 6 (5+1) очков в 6 матчах. Он лидирует в гонке снайперов среди новичков и делит первое место среди бомбардиров с защитником «Миннесоты» Каленом Эддисоном.

Пинто установил рекорд «Сенаторс» по продолжительности голевой серии для новичков. Он опередил (2 отрезка по 4 матча, 1993/94), (4, 1995/96) и (4, 2014/15).

Отметим, что для Пинто текущий сезон формально является уже третьим. В сезоне-2020/21 он провел 12 матчей в регулярном чемпионате, в сезоне-2021/22 – 5.

Тем не менее, он все еще является новичком. Чтобы лишиться этого статуса, он должен был провести минимум 25 матчей в одном предыдущем сезоне или минимум по 6 в двух предыдущих.

Добавим, что в лиге в целом в прошлый раз такая серия у новичка была в сезоне-2014/15, когда («Нэшвилл») забивал в 6 играх подряд.