Ларионов о выходе «Торпедо» в плей-офф: «Помнят только чемпионов. Вторых не помнят. Наш принцип – сделать из невозможного возможное»

прокомментировал выход «Торпедо» в плей-офф .

Нижегородская команда обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:1).

– «Торпедо» вторым из всех команд обеспечило себе место в плей-офф. В последний раз такое было в 2012 году. Насколько это значимо для вас?

– Приятно, что мы достигли этой отметки. Не буду врать. Так оно и есть. Очень приятно, что у нас есть время для того, чтобы планомерно подготовиться, дать возможность всем сыграть.

Кого-то сберечь, кому-то дать возможность поиграть побольше, поэкспериментировать с молодежью из «Чайки».

Но говорить о том, что миссия выполнена, рано. Когда ты достигаешь успеха, хочется большего.

Мы изначально, еще в июле месяце, говорили о том, что помнят только чемпионов. Вторых не помнят. Будем идти шаг за шагом и двигаться к той цели, которая стоит перед ребятами, и они это знают – играть в хороший хоккей.

Нужно почувствовать вкус плей-офф, на который мы еще придем. Потому что у нас много хоккеистов, которые не играли в плей-офф в своей карьере.

Игра есть игра, и игра, которую ребята показывают, может быть еще лучше. Сейчас этими матчами, которые мы провели на выезде и в предыдущей домашней серии, хотим, чтобы ребята почувствовали вкус победы, вкус поддержки.

Чтобы чуть-чуть смотрели вперед, мечтали о том, о чем не мечтали никогда.

В наших принципах в раздевалке написано, что всегда реально сделать из невозможного возможное. Когда идешь в это путешествие совместно, коллективом, эти вещи могут быть реальными, – сказал главный тренер « ».