Яруллин о том, что ИИХФ не может признать Ассоциацию исламских стран: «Неужели они не заинтересованы в популяризации хоккея?»

Теги Трактор ИИХФ КХЛ Альберт Яруллин религия Хоккей

Альберт Яруллин высказался о заявлении ИИХФ насчет Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация не может признать ассоциацию, так как она базируется на религии.

«Я считаю это неправильным решением. Почему не признать ассоциацию, если есть страны, которые хотят участвовать. Тем более мы понимаем, что уровень хоккея в этих странах совсем не тот, чтобы заходить даже в какие-то азиатские лиги.

Создание ассоциации в Татарстане направлено на популяризацию хоккея, спорта и здорового образа жизни. Я совсем не понимаю позиции Международной федерации хоккея. Речь идет о странах, в которых очень слабо или совсем не развит хоккей. Неужели ИИХФ не заинтересована в популяризации хоккея?» – сказал защитник «Трактора».

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2 комментария

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Миша Михайлов
Ответ Amalfitano
Они хотят популяризации хоккея, но только чтобы они рулили процессом. А так, какая-то группа стран, среди которых сверхбогатые страны Песидского залива, начнут развивать что-то сами. Вкладывать бабло и зарабатывать сами. Это же бунт на корабле.
Глупость. Сама идея организовать турнир с религиозным фильтром участников - это дискриминация и сегрегация. И если уж делаете такие турниры по факту, то зачем вам международное признание? Для чего? И для чего это международной организации? Чтобы создался неприятный прецедент ? И в следующий раз будут предлагать христианский чемпионат мира по футболу, куда не пустят мусульман и буддистов. Нормально будет?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Они хотят популяризации хоккея, но только чтобы они рулили процессом. А так, какая-то группа стран, среди которых сверхбогатые страны Песидского залива, начнут развивать что-то сами. Вкладывать бабло и зарабатывать сами. Это же бунт на корабле.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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