Яруллин о том, что ИИХФ не может признать Ассоциацию исламских стран: «Неужели они не заинтересованы в популяризации хоккея?»

Альберт Яруллин высказался о заявлении ИИХФ насчет Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация не может признать ассоциацию, так как она базируется на религии.

«Я считаю это неправильным решением. Почему не признать ассоциацию, если есть страны, которые хотят участвовать. Тем более мы понимаем, что уровень хоккея в этих странах совсем не тот, чтобы заходить даже в какие-то азиатские лиги.

Создание ассоциации в Татарстане направлено на популяризацию хоккея, спорта и здорового образа жизни. Я совсем не понимаю позиции Международной федерации хоккея. Речь идет о странах, в которых очень слабо или совсем не развит хоккей. Неужели ИИХФ не заинтересована в популяризации хоккея?» – сказал защитник «Трактора».