Альберт Яруллин: «Все в «Тракторе» понимают, что мы должны играть в плей-офф. Будем стремиться к этому до конца»

прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3 ОТ).

– Я считаю, что игра по содержанию была победной для нас. Но результат не в нашу пользу. Прозевали два быстрых гола. Потом отыгрались и могли не доводить до овертайма. Были моменты, чтобы победить в основное время.

– Момент с неудачным видеозапросом, удалением после этого и голом в меньшинстве – повторение ситуации из матча со СКА?

– Это стечение обстоятельств. Нам со скамейки показалось, что была «зона». И если только приближать, то на видео можно заметить, что вне игры не было. Судьи приняли такое решение.

– Почему «Трактор» проигрывает три матча в сезоне прямому конкуренту за плей-офф?

– Что теперь делать, это уже история. Впереди «Ак Барс» – соперник намного серьезнее, который сейчас на ходу, и нам надо будет брать очки. Потом снова сложный выезд. Нам в каждом матче нужно зарабатывать очки и показывать качественный хоккей.

– То есть настроение в команде боевое?

– Да, конечно. Все понимают, что мы должны играть в плей-офф. Все хотят туда попасть и будем стремиться к этому до конца, – сказал защитник « ».