Яруллин извинился перед болельщиками после 0:6 от «Ак Барса»: «Трактор» не должен так играть. Отступать некуда, будем исправляться»

извинился перед болельщиками «Трактора» после поражения 0:6 от « ».

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы не должны так играть. Сейчас каждая игра для нас жизненно важна, а мы показали такой хоккей. Многое не получалось.

Если бы знали, то не допускали бы элементарных ошибок. Лезли бы на ворота, зарабатывали бы на себе удаления, реализовывали бы их. Много факторов такого поражения.

Каждая следующая игра для нас, как последняя. Отступать больше некуда.

Ребята амбициозные, мы будем биться. Будем исправлять ситуацию. Обидно перед болельщиками, которые ждут от нас побед и красивой игры», – сказал защитник « ».