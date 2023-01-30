Яруллин извинился перед болельщиками после 0:6 от «Ак Барса»: «Трактор» не должен так играть. Отступать некуда, будем исправляться»

Теги Ак Барс Трактор КХЛ Альберт Яруллин Р-Спорт Хоккей

Альберт Яруллин извинился перед болельщиками «Трактора» после поражения 0:6 от «Ак Барса».

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы не должны так играть. Сейчас каждая игра для нас жизненно важна, а мы показали такой хоккей. Многое не получалось.

Если бы знали, то не допускали бы элементарных ошибок. Лезли бы на ворота, зарабатывали бы на себе удаления, реализовывали бы их. Много факторов такого поражения.

Каждая следующая игра для нас, как последняя. Отступать больше некуда.

Ребята амбициозные, мы будем биться. Будем исправлять ситуацию. Обидно перед болельщиками, которые ждут от нас побед и красивой игры», – сказал защитник «Трактора».

3 комментария

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Андрей Сорокин
Ответ KSA1985
Да поздновато спохватились. Менять надо было тренера, ещё в середине сезона. Ситуация практически не улучшилась за последнее время. И на данном этапе, Трактор не похож на команду, которая рвётся в ПО.
Если Барыс,Амур и Нефтехимик хотят играть в плей-офф то бьются на площадке всерьез.А по игре Трактора этого я не вижу.Ну хотят они побыстрей в отпуск.
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Кирилл Абдалов
Извинятся уже поздно . надо было пахать каждую игру а трактор только сливал всем,лучше пусть выйдут амур в плей оф вот они пахают а вы просто в обороне сидите
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KSA1985
Да поздновато спохватились. Менять надо было тренера, ещё в середине сезона. Ситуация практически не улучшилась за последнее время. И на данном этапе, Трактор не похож на команду, которая рвётся в ПО.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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