ИИХФ не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана, так как она базируется на религии

не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана.

Об этом сообщил президент международной федерации хоккея Люк Тардиф.

«Согласно своему статусу и уставу, ИИХФ не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии», – сказал Тардиф.

Ассоциация была учреждена 17 января в Казани, в нее вошли Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран – ОАЭ, Саудовской Аравии, , Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции.

Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани, президентом ассоциации стал глава республиканской федерации хоккея и « » .

Главными задачами ассоциации является развитие хоккея в исламских странах и участие их национальных команд в крупных международных соревнованиях.