ИИХФ не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана, так как она базируется на религии

Теги Ак Барс ИИХФ Сборная Марокко сборная Монголии сборная Турции сборная ОАЭ сборная Киргизии Политика Наиль Маганов религия Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана.

Об этом сообщил президент международной федерации хоккея Люк Тардиф. 

«Согласно своему статусу и уставу, ИИХФ не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии», – сказал Тардиф.

Ассоциация была учреждена 17 января в Казани, в нее вошли Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран – ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции.

Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани, президентом ассоциации стал глава республиканской федерации хоккея и «Ак Барса» Наиль Маганов.

Главными задачами ассоциации является развитие хоккея в исламских странах и участие их национальных команд в крупных международных соревнованиях.

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6 комментариев

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Den_94
Вашу работу делают, блин, а вы ещё и нос воротите
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Nepobedimy
Развивают хоккей - это главное.
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uralets46
Нормальная такая компания
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BuTaJIbKa
для Канады и хоккей - религия!
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Лжетрофеич
Монголия-то каким боком исламская страна? Или имеются в виду районы, населенные казахами? Бывал там. Хоккей, говорите? У-ха-ха...
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FinishedBreakfast
А нужно было? Чтобы что?
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