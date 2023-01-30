ИИХФ не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана, так как она базируется на религии
ИИХФ не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана.
Об этом сообщил президент международной федерации хоккея Люк Тардиф.
«Согласно своему статусу и уставу, ИИХФ не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии», – сказал Тардиф.
Ассоциация была учреждена 17 января в Казани, в нее вошли Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран – ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции.
Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани, президентом ассоциации стал глава республиканской федерации хоккея и «Ак Барса» Наиль Маганов.
Главными задачами ассоциации является развитие хоккея в исламских странах и участие их национальных команд в крупных международных соревнованиях.
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