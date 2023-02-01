Альберт Яруллин: «Сожжение Корана в Стокгольме – это вообще край, тупой и недалекий поступок. Нужно порицать людей, которые охраняли человека, сделавшего это»

Альберт Яруллин прокомментировал инцидент с сожжением Корана в Швеции.

«Я бы не хотел связывать историю с ассоциацией и сожжением Корана в Стокгольме. Все-таки сожжение Корана – это вообще уже край. Человек, который это сделал, унижает себя в первую очередь. Это тупой и недалекий поступок.

Ну, сделал он это мерзкое дело. Что он этим хотел доказать? Вызвать гнев и неприязнь миллиардов мусульман по всему миру? Этим поступком он обидел каждого человека, задел чувства. Не только мусульман, но и любых нормальных людей.

Меня лично это очень задело и всем моих знакомых тоже. Думаю, людям других конфессий тоже эта ситуация была как минимум неприятна. Неправильно приплетать религию, если тебе не нравится что-то в решениях той или иной страны.

За такие действия нужно порицать. И не только его. Я считаю, нужно порицать и людей, которые его защищали и охраняли в момент этого поступка. Вы стоите, охраняете человека, который делает этот мерзкий поступок. Считаю, что нужно наказать всех виновных, в том числе, в уголовной плоскости», – сказал защитник «Трактора».

«Мусульманам что, нельзя играть в хоккей? Демократия Запада запрещает оскорблять ЛГБТ, а сжигать Коран – это демократично?» Гарипов о том, что ИИХФ не может признать Ассоциацию исламских стран