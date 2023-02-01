Альберт Яруллин: «Сожжение Корана в Стокгольме – это вообще край, тупой и недалекий поступок. Нужно порицать людей, которые охраняли человека, сделавшего это»

Теги Трактор КХЛ Альберт Яруллин религия Хоккей

Альберт Яруллин прокомментировал инцидент с сожжением Корана в Швеции.

«Я бы не хотел связывать историю с ассоциацией и сожжением Корана в Стокгольме. Все-таки сожжение Корана – это вообще уже край. Человек, который это сделал, унижает себя в первую очередь. Это тупой и недалекий поступок.

Ну, сделал он это мерзкое дело. Что он этим хотел доказать? Вызвать гнев и неприязнь миллиардов мусульман по всему миру? Этим поступком он обидел каждого человека, задел чувства. Не только мусульман, но и любых нормальных людей.

Меня лично это очень задело и всем моих знакомых тоже. Думаю, людям других конфессий тоже эта ситуация была как минимум неприятна. Неправильно приплетать религию, если тебе не нравится что-то в решениях той или иной страны.

За такие действия нужно порицать. И не только его. Я считаю, нужно порицать и людей, которые его защищали и охраняли в момент этого поступка. Вы стоите, охраняете человека, который делает этот мерзкий поступок. Считаю, что нужно наказать всех виновных, в том числе, в уголовной плоскости», – сказал защитник «Трактора».

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4 комментария

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rusbash14
А тебя на месте болельщиков Трактора я бы порицал за плохой сезон и заметное падение игрового уровня.
+1
0
+1
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Rodgeras
а что надо убивать за это? Сожжение Корана не поддерживаю, но и убийства в отместку тоже.
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0
+2
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Павел Светлов
Как-то очень "вовремя" этот инцидент произошел. Есть вопросы.
+3
0
+3
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Красный чай
Ну если вы уверены что Аллах существует то можно ведь абсолютно не париться насчёт этого и быть твердо увереным что его ждет наказание, чего уж бомбить тогда и требовать к его бесконечным мукам которые обещает Коран, штраф на несколько тысяч евро и несколько недельный срок
+6
-3
+3
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