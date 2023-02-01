Имам мечети «Аль-Марджани»: «В Татарстане создана модель мирного сосуществования мусульман с другими религиями. Православные создали хоккейную команду, играем друг с другом»

Имам мечети «Аль-Марджани» высказался о мирном сосуществовании религий в Татарстане.

«В Татарстане создана модель мирного сосуществования мусульман с другими мировыми религиями.

Мы говорим не про толерантность, то есть веротерпимость. У нас вопрос не терпения, а уважения друг к другу.

У нас православные тоже создали хоккейную команду. И мы играем в хоккей друг с другом. Эти соревнования очень весело и задорно проходят. И в футбол мы, кстати, тоже играем», – сказал председатель Совета аксакалов города Казани при ДУМ РТ Мансур хазрат Джалялетдин.

В Казани подписали соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран