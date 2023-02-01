Имам мечети «Аль-Марджани»: «В Татарстане создана модель мирного сосуществования мусульман с другими религиями. Православные создали хоккейную команду, играем друг с другом»

Теги Ак Барс любительский футбол любительский хоккей религия Хоккей

Имам мечети «Аль-Марджани» высказался о мирном сосуществовании религий в Татарстане.

«В Татарстане создана модель мирного сосуществования мусульман с другими мировыми религиями.

Мы говорим не про толерантность, то есть веротерпимость. У нас вопрос не терпения, а уважения друг к другу.

У нас православные тоже создали хоккейную команду. И мы играем в хоккей друг с другом. Эти соревнования очень весело и задорно проходят. И в футбол мы, кстати, тоже играем», – сказал председатель Совета аксакалов города Казани при ДУМ РТ Мансур хазрат Джалялетдин.

В Казани подписали соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран

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3 комментария

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Rodgeras
Я не нашёл в сети создание православной команды. Если есть, то ткните ссылкой.
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+3
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sfilatov13
модели мирного сосуществования мусульман с другими религиями просто не существует
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Wiley Fox
Как будто читаешь перевод с иностранного языка
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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