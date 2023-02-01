«Мусульманам что, нельзя играть в хоккей? Демократия Запада запрещает оскорблять ЛГБТ, а сжигать Коран – это демократично?» Гарипов о том, что ИИХФ не может признать Ассоциацию исламских стран

высказался о заявлении ИИХФ касательно Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана, так как она базируется на религии.

«А в чем вообще зависимость религии от хоккея? На Западе все страны такие демократические, но их демократия в такие моменты куда-то испаряется. Мусульманам что, нельзя играть в хоккей? У них в играет обладатель Кубка Стэнли.

Какая разница, какой ты веры, если можешь играть в хоккей. Странный аргумент, что не будут признавать ассоциацию из-за участия в ней мусульманских стран. Может, они хотят, чтобы у мусульман не было хоккея? Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем причина.

Их демократия запрещает оскорблять представителей ЛГБТ, преследовать однополые браки и так далее. Это, мол, недемократично. А сжигать Коран – это демократично? Ведь какого-то осуждения инцидента в Швеции так и не прозвучало. Так получается?» – сказал вратарь « ».

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