«Мусульманам что, нельзя играть в хоккей? Демократия Запада запрещает оскорблять ЛГБТ, а сжигать Коран – это демократично?» Гарипов о том, что ИИХФ не может признать Ассоциацию исламских стран

Теги Нефтехимик ИИХФ НХЛ КХЛ Эмиль Гарипов ЛГБТ религия Хоккей

Эмиль Гарипов высказался о заявлении ИИХФ касательно Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана, так как она базируется на религии.

«А в чем вообще зависимость религии от хоккея? На Западе все страны такие демократические, но их демократия в такие моменты куда-то испаряется. Мусульманам что, нельзя играть в хоккей? У них в НХЛ играет обладатель Кубка Стэнли.

Какая разница, какой ты веры, если можешь играть в хоккей. Странный аргумент, что не будут признавать ассоциацию из-за участия в ней мусульманских стран. Может, они хотят, чтобы у мусульман не было хоккея? Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем причина.

Их демократия запрещает оскорблять представителей ЛГБТ, преследовать однополые браки и так далее. Это, мол, недемократично. А сжигать Коран – это демократично? Ведь какого-то осуждения инцидента в Швеции так и не прозвучало. Так получается?» – сказал вратарь «Нефтехимика».

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13 комментариев

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past present future
В чем вообще проблема для Гарипова??? Он играет в хоккей, ему никто не запрещает, хотя он возможно мусульманин. Отчего такие глупые вопросы? Отчего так подгорает?
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Кеша
Ответ FNT
Так нравятся эти фейковые параллели. Сжигать Коран не запрещают, да. Так и проявлять частную личную гомофобию никто не запрещает. Другое дело, что нельзя увольнять человека с работы за то, что он мусульманин, или запрещать мусульманам, например, усыновлять детей (и то же самое с ЛГБТ). "Ведь какого-то осуждения инцидента в Швеции так и не прозвучало." Буквально премьер-министр осудил. Гарипов - потрясающий клоун.
Премьер извинился , потому что в Швеции проживает 500 тысяч мусульман и беспорядки в столице были бы неминуемы .
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Александр Шейфер
Ответ Александр Шейфер
А можно в каждой стране, в том числе в арабских странах, будут сборные атеистов?
А можно, каждый, кто минус ставит, ответит мне.
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sintenced
Смешались в кучу кони, люди,
Коран, хоккей, ЛГБТ...
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Кеша
Ответ marshal .masha
Надо объединяться не по религии, а в хоккей не запрещено играть ни одной стране. Почему например Татарстан , один из субъектов России вступает в данное объединение?
Не пишите ерунду . Татарстан многонациональная республика , субъект Российской Федерации . Куда она может войти без федерального центра . Если , какой-то болван там где-то и что -то сказал или написал . Где факты вступления ? Я уверен, что если Вы хорошо подумаете , то поймёте , что ни Татарстан , ни Дагестан никуда вступить не могут . Религиозные общины вероятно могут.
+2
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+2
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FNT
Так нравятся эти фейковые параллели. Сжигать Коран не запрещают, да. Так и проявлять частную личную гомофобию никто не запрещает. Другое дело, что нельзя увольнять человека с работы за то, что он мусульманин, или запрещать мусульманам, например, усыновлять детей (и то же самое с ЛГБТ).

"Ведь какого-то осуждения инцидента в Швеции так и не прозвучало."

Буквально премьер-министр осудил. Гарипов - потрясающий клоун.
+7
-1
+6
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Александр Шейфер
А можно в каждой стране, в том числе в арабских странах, будут сборные атеистов?
+2
-1
+1
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Куприн
Сначала создают Ассоциацию развития хоккея ИСЛАМСКИХ стран, а потом спрашивают-«А в чем вообще зависимость религии от хоккея?"
+7
-2
+5
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Кеша
Ответ Why always me?!
ИИХФ ассоциации признаёт по географическому признаку. А у них исламские государства и Татарстан, который вообще то субъект РФ. Ассоциацию Северной Африки и Ближнего Востока ещё может признали бы.
в странах северной Африки есть свои федерации хоккея . И не ассоциации.
0
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marshal .masha
Ответ Кеша
Двойные стандарты. Трансгендерам можно участвовать в парном катании, а вот в хоккей мусульманам играть нельзя. Бред.
Надо объединяться не по религии, а в хоккей не запрещено играть ни одной стране. Почему например Татарстан , один из субъектов России вступает в данное объединение?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
ИИХФ ассоциации признаёт по географическому признаку. А у них исламские государства и Татарстан, который вообще то субъект РФ. Ассоциацию Северной Африки и Ближнего Востока ещё может признали бы.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Двойные стандарты. Трансгендерам можно участвовать в парном катании, а вот в хоккей мусульманам играть нельзя. Бред.
+2
-5
-3
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goducks
Гарипов не читатель… Там проблема не в участие исламских стран, а в том что ассоциация делается на религии формально

P.S. Исламская Республика Иран вполне на ЧМ играет (в низших дивизионах)
+15
-3
+12
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