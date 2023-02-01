Имам мечети «Аль-Марджани»: «Не понимаю позицию ИИХФ. Спорт для всех. Какой-то чудик Коран сжигает. Все это направлено против ислама. Я в шоке»

Теги Ак Барс ИИХФ КХЛ сборная ОАЭ любительский хоккей религия Хоккей

Имам мечети «Аль-Марджани» заявил, что не понимает позицию Международной федерации хоккея.

Председатель Совета аксакалов города Казани при ДУМ РТ Мансур хазрат Джалялетдин высказался о заявлении ИИХФ касательно Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация не может признать ассоциацию, так как она базируется на религии.

«По всему миру мусульмане играют в футбол и хоккей. На открытии хоккейного турнира исламских стран в Казани я и сам присутствовал. Команда Эмиратов играла с «Ак Барсом».

Спорт – для всех спорт. Будь ты мусульманин или христианин. Зачем делят спорт на религии? Если в Казани собрались мусульмане, создали ассоциацию, почему это нельзя признать? Мне особенно обидно, поскольку у нас в Татарстане я сам основал хоккейную команду. Вроде в 2011 году.

Я совсем не понимаю позицию этой Международной хоккейной федерации. То какой-то чудик Коран сжигает. Все это просто направлено против ислама. Я слов не нахожу, я в шоке», – сказал Мансур хазрат Джалялетдин.

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4 комментария

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Booligan
Коран вроде бы сгорел в голове психически нездорового Гарипова
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sintenced
Против ислама направлены репрессии в исламских странах, а не "какой-то чудик", сжигающий коран.
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Oleg Kolesnikov
"Зачем делят спорт на религии?"
Да, кстати, зачем вы делите спорт на религии и устраиваете турнир для представителей определенной религии?
+6
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+6
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Геннадий Тимченко
Салах и без этой странной ассоциации играет, причем довольно неплохо... и в НБА дофига мусульман, да и в НХЛ они наверняка есть (не слежу, извините)...🤷🤔
+3
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+3
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