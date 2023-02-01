Имам мечети «Аль-Марджани»: «Не понимаю позицию ИИХФ. Спорт для всех. Какой-то чудик Коран сжигает. Все это направлено против ислама. Я в шоке»

Имам мечети «Аль-Марджани» заявил, что не понимает позицию Международной федерации хоккея.

Председатель Совета аксакалов города Казани при ДУМ РТ Мансур хазрат Джалялетдин высказался о заявлении касательно Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация не может признать ассоциацию, так как она базируется на религии.

«По всему миру мусульмане играют в футбол и хоккей. На открытии хоккейного турнира исламских стран в Казани я и сам присутствовал. Команда Эмиратов играла с « ».

Спорт – для всех спорт. Будь ты мусульманин или христианин. Зачем делят спорт на религии? Если в Казани собрались мусульмане, создали ассоциацию, почему это нельзя признать? Мне особенно обидно, поскольку у нас в Татарстане я сам основал хоккейную команду. Вроде в 2011 году.

Я совсем не понимаю позицию этой Международной хоккейной федерации. То какой-то чудик Коран сжигает. Все это просто направлено против ислама. Я слов не нахожу, я в шоке», – сказал Мансур хазрат Джалялетдин.