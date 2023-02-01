Андрей Коваленко о власти в клубах КХЛ: «Нужно брать все лучшее из советского хоккея и НХЛ. В «Торпедо» видим именно клубную и командную работу»

высказался о взаимодействии менеджеров и тренеров в клубах КХЛ.

– Олимпийский чемпион Александр Пашков отметил важнейшую тенденцию этого чемпионата – шаг вперед сделали те клубы, в которых роль главных тренеров является доминирующей, что как раз в традициях именно отечественного хоккея. В качестве примера были названы «Торпедо» и СКА. Согласны с такой точкой зрения?

– Мне в профессиональной карьере повезло, начинал у Виктора Васильевича Тихонова в ЦСКА, прошел через сборные СССР и России, через «Локомотив» и , через шесть клубов НХЛ. Есть что вспомнить и с чем сравнить.

Безусловно, в системе советского хоккея практически все решал главный тренер, что обеспечивало стране чемпионские результаты. Тут Виктор Тихонов – самый лучший пример, и он продолжатель традиций наших легенд во главе с Анатолием Владимировичем Тарасовым.

В НХЛ ситуация полностью противоположная. Генеральный менеджер там является ключевой фигурой, тренер – наемный работник. В такой системе есть плюсы, о чем говорят примеры «Детройта», «Питтсбурга» или «Тампы», которым в последние десятилетия удалось создать команды-династии.

– Сторонником какой философии являетесь вы?

– На мой взгляд, сегодня нужно брать все лучшее из обеих систем. Задача генерального менеджера – взглянуть на свой клуб глобально, создать вертикаль из нескольких команд разных возрастов, выстроить политику, выбрать правильного тренера.

В последнее время много говорится об успехах «Торпедо» и Игоря Николаевича Ларионова. Смотреть за матчами нижегородского клуба – одно удовольствие, вклад Ларионова трудно переоценить. Но нельзя забывать о работе генерального директора «Торпедо» , который сделал ставку на нынешний тренерский штаб. Или о генеральном менеджере Максиме Гафурове, который во взаимодействии с тренерами собрал молодых и талантливых игроков.

На примере «Торпедо» видим именно и клубную, и командную работу. А главный тренер – лицо всей организации.

– В НХЛ такой баланс возможен?

– Насколько понимаю, в последние годы явные перекосы в сторону генеральных менеджеров уходят, роль тренеров повышается, что видим по росту их зарплат. Но в любом случае генеральный менеджер в НХЛ – это всегда первый человек в хоккейной организации, принимающий все ключевые решения, – сказал олимпийский чемпион.