Генменеджер «Торпедо»: «Не знаю, как Ларионов выходит за водой из дома. Наверное, сразу с маркером под автографы»

Генеральный менеджер « » рассказал о планах клуба на ближайшие сезоны.

«Как предварительный итог хочется сказать, что мы очень много чего говорили. И, мне кажется, чем подробнее мы объясняли наши планы, тем больше нас считали сумасшедшими. Я рад, что сейчас во многом нам удалось идти и следовать нашему плану: где-то даже, если посмотреть по результату, я от себя скажу – чуть лучше, чуть выше ожиданий.

Но это здорово, что молодые парни будут только сильнее. На это наша ставка, на это наш долгосрочный расчет. У нас строится стадион, к 2025 году мы его ожидаем. Изменения заметны, они колоссальны. Мы все здесь стараемся, чтобы к этому стадиону у нас была команда с другими амбициями. Я считаю, что Нижний этого более чем достоин.

Отдельно хочу остановиться на том, что летом, может быть, было много скепсиса, но мне приятно, насколько болельщики поддержали и поверили в нашу историю. Игорю Николаевичу [ ], наверное, не с чем сравнить, но я как человек, который здесь жил и с первых сезонов бегал из института и смотрел матчи «Торпедо», могу сказать, что такого ажиотажа не было никогда.

Мне с детьми в парке «Швейцария» бывает очень сложно прогуляться без неофициальных пресс-конференций. Я не знаю, как Игорь Николаевич выходит просто за водой из дома. Наверное, сразу с маркером под автографы», – сказал .