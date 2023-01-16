Андрей Коваленко о календаре КХЛ: «Странная картина – сезон завершится к маю, и страна будет без хоккея 4 месяца. Однозначно могли пойти по пути НХЛ»

Теги ИИХФ Андрей Коваленко НХЛ молодежный чемпионат мира Игорь Ларионов КХЛ ЧМ по хоккею календарь Хоккей

Андрей Коваленко подверг критике нынешний календарь КХЛ. 

– Вместе с Игорем Ларионовым не совсем понимаю, почему в сезон, в котором нас отрезали от чемпионата мира, мы не внесли никаких оперативных изменений. Однозначно могли пойти по пути НХЛ – расширить чемпионат до 82 матчей и начать плей-офф в середине весны, чтобы к концу мая или к началу июня определить обладателя Кубка Гагарина.

А теперь мы получаем странную картину, когда наш сезон завершится к маю, и страна четыре месяца будет сидеть без хоккея. Да, в конце весны пройдет чемпионат мира без России, но вряд ли у нас он кому-то будет интересен.

Кстати, это же мы увидели в новогодние дни. Молодежный чемпионат мира в Канаде получился интересным и насыщенным, особенно медальные матчи, ушедшие в овертаймы. Но каким бы ни был его уровень, российскому зрителю он оказался не интересен без нашей команды.

– Что предложите?

– Понятно, что в этом сезоне уже поздно идти на реформу календаря. Но в следующем году, мне кажется, мы обязаны попробовать. Вряд ли нас в ближайшее время ИИХФ вернет на мировую арену, поэтому еще один сезон на эксперименты у нас есть.

Более того, если в ИИХФ увидят, что КХЛ пошла на реформу своего сезона, и перезапуск российского хоккея состоялся, то хоккейная политика Европы по отношению к нашей стране станет другой. У меня есть знакомые в Чехии, других странах, все понимают, что без России мировой хоккей многое теряет. Поэтому чем лучше наша игра и наша лига будут себя чувствовать внутри страны, тем быстрее вернемся на мировую арену, – сказал олимпийский чемпион. 

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13 комментариев

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RusselAlexAbrams
Прав абсолютно.
А то у нас вроде создали КХЛ с претензией на независимую организацию турнира, а суть осталась как в уютной ламповой Суперлиге конца 90-х начала 00-ых с 16-ю командами на всю страну, 3-мя кругами, 45-ю играми регулярки и паузами под ЕХТ, ЧМ и любые товарняки сборной…
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зять тестярика
Ответ viktorpavlov70
Абсолютно прав, как и Ларионов. С момента нашего отстранения неоднократно писал, что надо выходить из-под ИИХФ и делать свой самодостаточный чемпионат с удобными для нас сроками. А к ЧМ относиться по остаточному принципу, как это делает НХЛ. Но пока у нас у власти в хоккее сидит Владик, для которого товарняк с белорусами является главным событием года, и Ротенберг с идеей-фикс под названием Красная машинка ничего не изменится. Так и будут ходить с протянутой рукой и надеяться что ИИХФ нас вот-вот куда-то там допустит, чтобы в итоге посоревноваться на ЧМ с 2-3 составами шведов с финнами и 7-8 составами канадцев с американцами. Чем быстрее мы пошлём ИИХФ, тем быстрее она сама к нам прибежит.
сами то понимаете что пишите.но закончат чемп летом а начинать будут в октябре какая разница?
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Booligan
Ответ Дмитрий Береглазов
Коваленко похоже не в курсе, что сроки завершения сезона регламентированы ИИХФ, а раз у нас КХЛ проводит чемпионат России под эгидой ФХР (члена ИИХФ), то и все требования обязуется соблюдать несмотря на отстранение, кроме того, тот же Лишка, Чайковски, Рибар, Шулак игроки сборных
те же Лишка, Чайковски, Рибар, Шулак как только получат +500к прибавки к зарплате за длинный сезон сразу забудут, что там сборная без них. Освободятся - приедут, играть до лета - идиотизм, а до середины мая вполне себе нормально, и тогда только игроки 2 команд не будут успевать на этот дурацкий чемпионат, который давно пора проводить раз в 2 года хотя бы, а лучше раз в 4 года
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Den_94
А шо, буржуи после окончания плей-офф не те же 3-4 месяца без хоккея сидят?
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Кино Музыка
Задним числом все умны. Мысль правильная, но пришла в голову многим недавно. Сам Ларионов ее озвучил в разгар сезона, не раньше, так что ругать здесь некого. Летом все будет подкорректировано, мне кажется - или нами, или с той стороны.
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Сибирский литовец
Оказались не лучше Третьяка и было лень поднимать свою 5 точку
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Mikl_5555
тебе же фитя говорил,что бабла у населения нет,чтобы все матчи пересмотреть..
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viktorpavlov70
Абсолютно прав, как и Ларионов. С момента нашего отстранения неоднократно писал, что надо выходить из-под ИИХФ и делать свой самодостаточный чемпионат с удобными для нас сроками. А к ЧМ относиться по остаточному принципу, как это делает НХЛ. Но пока у нас у власти в хоккее сидит Владик, для которого товарняк с белорусами является главным событием года, и Ротенберг с идеей-фикс под названием Красная машинка ничего не изменится. Так и будут ходить с протянутой рукой и надеяться что ИИХФ нас вот-вот куда-то там допустит, чтобы в итоге посоревноваться на ЧМ с 2-3 составами шведов с финнами и 7-8 составами канадцев с американцами. Чем быстрее мы пошлём ИИХФ, тем быстрее она сама к нам прибежит.
+11
-1
+10
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Сергей Орлов
Стране, по большому счету, вообще плевать на хоккей, на играх полупустые трибуны, а 70% населения не то что хоккеистов не знают, а вообще ни одного спортсмена назвать не могут.
+4
-7
-3
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heivani
К маю сезон завершится только для двух команд. Для некоторых - на два месяца раньше. Хоккей, зимний вид спорта, переживём уж летом без него. Игроки тем более, помотавшись по необъятным просторам России, организму нужен отдых.
+1
0
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Дмитрий Береглазов
Коваленко похоже не в курсе, что сроки завершения сезона регламентированы ИИХФ, а раз у нас КХЛ проводит чемпионат России под эгидой ФХР (члена ИИХФ), то и все требования обязуется соблюдать несмотря на отстранение, кроме того, тот же Лишка, Чайковски, Рибар, Шулак игроки сборных
+4
-1
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Pertinax Gandi
У нас КХЛ под ФХР, а ФХР под ИИХФ. Поэтому обязаны, несмотря на все баны, доигрывать сезон до ЧМ. Для начала надо вывести КХЛ из под ФХР, сделать чисто коммерческой независимой организацией. Но никто этого сделать не даст - раз, как таковой коммерции в КХЛ нет - это два.
+11
0
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Ми Ша
Всё слизываете с Запада и при этом не перестаёте его поносить.
Может пора признать что всё лучшее там?
+1
-5
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