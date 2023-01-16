Андрей Коваленко о календаре КХЛ: «Странная картина – сезон завершится к маю, и страна будет без хоккея 4 месяца. Однозначно могли пойти по пути НХЛ»
Андрей Коваленко подверг критике нынешний календарь КХЛ.
– Вместе с Игорем Ларионовым не совсем понимаю, почему в сезон, в котором нас отрезали от чемпионата мира, мы не внесли никаких оперативных изменений. Однозначно могли пойти по пути НХЛ – расширить чемпионат до 82 матчей и начать плей-офф в середине весны, чтобы к концу мая или к началу июня определить обладателя Кубка Гагарина.
А теперь мы получаем странную картину, когда наш сезон завершится к маю, и страна четыре месяца будет сидеть без хоккея. Да, в конце весны пройдет чемпионат мира без России, но вряд ли у нас он кому-то будет интересен.
Кстати, это же мы увидели в новогодние дни. Молодежный чемпионат мира в Канаде получился интересным и насыщенным, особенно медальные матчи, ушедшие в овертаймы. Но каким бы ни был его уровень, российскому зрителю он оказался не интересен без нашей команды.
– Что предложите?
– Понятно, что в этом сезоне уже поздно идти на реформу календаря. Но в следующем году, мне кажется, мы обязаны попробовать. Вряд ли нас в ближайшее время ИИХФ вернет на мировую арену, поэтому еще один сезон на эксперименты у нас есть.
Более того, если в ИИХФ увидят, что КХЛ пошла на реформу своего сезона, и перезапуск российского хоккея состоялся, то хоккейная политика Европы по отношению к нашей стране станет другой. У меня есть знакомые в Чехии, других странах, все понимают, что без России мировой хоккей многое теряет. Поэтому чем лучше наша игра и наша лига будут себя чувствовать внутри страны, тем быстрее вернемся на мировую арену, – сказал олимпийский чемпион.
А то у нас вроде создали КХЛ с претензией на независимую организацию турнира, а суть осталась как в уютной ламповой Суперлиге конца 90-х начала 00-ых с 16-ю командами на всю страну, 3-мя кругами, 45-ю играми регулярки и паузами под ЕХТ, ЧМ и любые товарняки сборной…
Может пора признать что всё лучшее там?