Пашков о власти в клубах КХЛ: «Со слепым копированием НХЛ пора заканчивать. Культ менеджеров сомнителен, наш хоккей строился вокруг тренеров»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг СКА Автомобилист Дмитрий Рябыкин Зинэтула Билялетдинов КХЛ Александр Пашков Роман Ротенберг Хоккей

Александр Пашков считает, что в клубах КХЛ все должны решать тренеры, а не менеджеры. 

– Посмотрите, Казань выстроилась только после того, как на тренерском мостике появился беспрекословный лидер команды, от которого в ее жизни зависит все. Считаю, что именно это позволило «Ак Барсу» выздороветь. И именно этого не хватает другим ведущим клубам Востока – «Авангарду», «Магнитке», «Автомобилисту». 

– Всем нужно брать пример с Казани?

– Совершенно верно. Или со СКА, где люди разобрались в том, что центр управления полетом находится именно на тренерской лавке, а не где-то в менеджерских офисах. 

Во многом из-за этого перехода с трибуны на лавку Санкт-Петербург уверенно лидирует в регулярном чемпионате. И примерно по той же причине на Востоке стабильнее всех идет «Сибирь», где все ниточки тоже ведут к главному тренеру.

– Вся власть – тренерам?

– Во всяком случае пример Казани или СКА говорит о том, что нам пора заканчивать со слепым копированием НХЛ, что это копирование – большая ошибка. 

Поймите, много десятилетий наш хоккей строился вокруг фигур главных тренеров. Чем сильнее были эти фигуры, тем лучше себя чувствовали наши клубы, сборные и весь хоккей в целом.

Культ генеральных менеджеров, привезенный в Россию из НХЛ, в наших условиях является сомнительным. Он не соответствует нашим традициям и скорее не помогает, а мешает. 

Все же помнят историю того же Омска, где все строилось на тренере Хартли и где интересного тренера Рябыкина просто «утопили» во внутриклубных разборках. Не совсем понятна и ситуация в «Металлурге», где не вижу развязанных рук у Воробьева. Или в «Тракторе», от которого Казань вчера не оставила камня на камне. И список команд с внутренним перетягиванием каната можно продолжать. 

Не совсем понимаю, что такое в российских хоккейных реалиях сильный менеджер. Но точно знаю, что такое сильный тренер. Именно эти тренеры выигрывали в нашем хоккее все – чемпионаты СССР, КХЛ, мира, Олимпиады. Так было – и так всегда будет, – сказал олимпийский чемпион. 

7 комментариев

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norg
Каждой команде, да по вице-президенту ФХР и Газпромбанка )
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Brothers Ruutu
Назад в будущее!
+1
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Дмитрий Береглазов
Ответ Buturlin
Раньше -это было раньше.) А в нынешних реалиях нужно учитывать и тенденции развития мирового хоккея, и его историческую эпоху, и море различных нарративов, связанных с наукой и технологиями. Просто необходимо все лучшее, что было до сегодня не забывать, а грамотно встраивать в будущие контуры успешного развития не только КХЛ, но и всего хоккея в России. А так слепо что-то брать со стороны, а все что было до этого уничтожать до основания и ждать мгновенного чуда -сие еще никого до добра не доводило. Вот и пожинаем плоды. Хотели профессиональную лигу? Так и надо дать ей самой решать как развиваться и куда развиваться, а не плясать под бестолковую дудочку ФХР. Слишком однобоко рассуждает Пашков.
Во времена Пашкова все было проще, ЦСКА мог забрать любого игрока играющего за пределами Москвы, вот и вся селекция, а насчет фигуры ГТ думаю что ЦСКА 70-80х даже под руководством тренера ДЮСШ или главы отдела хоккея Совкомспорта был бы в тройке железно
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+3
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Евгений Мешков
Можно и от генменеджера плясать, лишь бы был человек, который за все ответственен. а так набрали штат - и генмен, и тренер, и спортивный директор и президент клуба, только когда разбор полетов пошел, никто не за что не отвечает, везде коллективная ответственность, то есть ничья.
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у американцев принято, что каждый отвечает за свой блок работы, поэтому у них эта система работает. а у нас людям нужен главный, а если его нет и все главные, все начальники, то начинается бардак.
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Дмитрий Береглазов
Ответ Заборостроитель
Удивительно, в среде спортсменов профессионалов такое пренебрежение к тренерам с дипломами, которые по мячу не били, тем более иностранцам. А тут появился т.н менеджер спустился на лавку питерскую, и молодец, управляет полётом как надо.
Пашков в этом интервью его на один уровень с ЗХБ поставил
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Заборостроитель
Удивительно, в среде спортсменов профессионалов такое пренебрежение к тренерам с дипломами, которые по мячу не били, тем более иностранцам. А тут появился т.н менеджер спустился на лавку питерскую, и молодец, управляет полётом как надо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buturlin
Раньше -это было раньше.) А в нынешних реалиях нужно учитывать и тенденции развития мирового хоккея, и его историческую эпоху, и море различных нарративов, связанных с наукой и технологиями. Просто необходимо все лучшее, что было до сегодня не забывать, а грамотно встраивать в будущие контуры успешного развития не только КХЛ, но и всего хоккея в России. А так слепо что-то брать со стороны, а все что было до этого уничтожать до основания и ждать мгновенного чуда -сие еще никого до добра не доводило. Вот и пожинаем плоды. Хотели профессиональную лигу? Так и надо дать ей самой решать как развиваться и куда развиваться, а не плясать под бестолковую дудочку ФХР. Слишком однобоко рассуждает Пашков.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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