Пашков о власти в клубах КХЛ: «Со слепым копированием НХЛ пора заканчивать. Культ менеджеров сомнителен, наш хоккей строился вокруг тренеров»

считает, что в клубах КХЛ все должны решать тренеры, а не менеджеры.

– Посмотрите, Казань выстроилась только после того, как на тренерском мостике появился беспрекословный лидер команды, от которого в ее жизни зависит все. Считаю, что именно это позволило « » выздороветь. И именно этого не хватает другим ведущим клубам Востока – « », «Магнитке», « ».

– Всем нужно брать пример с Казани?

– Совершенно верно. Или со , где люди разобрались в том, что центр управления полетом находится именно на тренерской лавке, а не где-то в менеджерских офисах.

Во многом из-за этого перехода с трибуны на лавку Санкт-Петербург уверенно лидирует в регулярном чемпионате. И примерно по той же причине на Востоке стабильнее всех идет «Сибирь», где все ниточки тоже ведут к главному тренеру.

– Вся власть – тренерам?

– Во всяком случае пример Казани или СКА говорит о том, что нам пора заканчивать со слепым копированием НХЛ, что это копирование – большая ошибка.

Поймите, много десятилетий наш хоккей строился вокруг фигур главных тренеров. Чем сильнее были эти фигуры, тем лучше себя чувствовали наши клубы, сборные и весь хоккей в целом.

Культ генеральных менеджеров, привезенный в Россию из НХЛ, в наших условиях является сомнительным. Он не соответствует нашим традициям и скорее не помогает, а мешает.

Все же помнят историю того же Омска, где все строилось на тренере Хартли и где интересного тренера Рябыкина просто «утопили» во внутриклубных разборках. Не совсем понятна и ситуация в «Металлурге», где не вижу развязанных рук у Воробьева. Или в «Тракторе», от которого Казань вчера не оставила камня на камне. И список команд с внутренним перетягиванием каната можно продолжать.

Не совсем понимаю, что такое в российских хоккейных реалиях сильный менеджер. Но точно знаю, что такое сильный тренер. Именно эти тренеры выигрывали в нашем хоккее все – чемпионаты СССР, КХЛ, мира, Олимпиады. Так было – и так всегда будет, – сказал олимпийский чемпион.