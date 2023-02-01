«Детройт» расторгнет контракт с Олкинуорой. Бывший вратарь «Металлурга» ни разу не сыграл в НХЛ
«Детройт» расторгнет контракт с экс-вратарем «Металлурга» Юхо Олкинуорой.
32-летний финн помещен на драфт отказов с целью расторжения двустороннего соглашения, подписанного в июне прошлого года.
В текущем сезоне Олкинуора не провел ни одного официального матча за «Ред Уингс» в НХЛ. В АХЛ в 15 играх одержал 6 побед при 86,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,75.
В прошлом сезоне в составе сборной Финляндии Юхо выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине (был запасным вратарем, провел 1 матч) и ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии (одержал 8 побед в 8 матчах, был признан лучшим вратарем и MVP турнира).
Ранее вратарь выступал за «Адмирал» и «Металлург» в КХЛ. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
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