«Детройт» расторгнет контракт с Олкинуорой. Бывший вратарь «Металлурга» ни разу не сыграл в НХЛ

« » расторгнет контракт с экс-вратарем «Металлурга» .

32-летний финн помещен на драфт отказов с целью расторжения двустороннего соглашения, подписанного в июне прошлого года.

В текущем сезоне Олкинуора не провел ни одного официального матча за «Ред Уингс» в . В АХЛ в 15 играх одержал 6 побед при 86,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,75.

В прошлом сезоне в составе сборной Финляндии Юхо выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине (был запасным вратарем, провел 1 матч) и ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии (одержал 8 побед в 8 матчах, был признан лучшим вратарем и MVP турнира).

Ранее вратарь выступал за «Адмирал» и «Металлург» в . С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.