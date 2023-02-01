«Детройт» расторгнет контракт с Олкинуорой. Бывший вратарь «Металлурга» ни разу не сыграл в НХЛ

Теги возможные переходы Детройт Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Юхо Олкинуора Хоккей

«Детройт» расторгнет контракт с экс-вратарем «Металлурга» Юхо Олкинуорой.

32-летний финн помещен на драфт отказов с целью расторжения двустороннего соглашения, подписанного в июне прошлого года.

В текущем сезоне Олкинуора не провел ни одного официального матча за «Ред Уингс» в НХЛ. В АХЛ в 15 играх одержал 6 побед при 86,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,75. 

В прошлом сезоне в составе сборной Финляндии Юхо выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине (был запасным вратарем, провел 1 матч) и ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии (одержал 8 побед в 8 матчах, был признан лучшим вратарем и MVP турнира). 

Ранее вратарь выступал за «Адмирал» и «Металлург» в КХЛ. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

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5 комментариев

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Рамис Зарипов
Ответ Mikl_5555
будет 1м фином в кхл??
Таему Пулкинен Трактор 54 игры
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usenko
Ответ Mikl_5555
будет 1м фином в кхл??
Пулккинен из Трактора на данный момент единственный финн в КХЛ. Дедлайн по дозаявкам прошёл, так что он таковым и останется
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Mikl_5555
Ответ Andrei Novikov
в ска там нужны суперзвезды
будет 1м фином в кхл??
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrei Novikov
Ответ Mikl_5555
в йокерит поедет
в ска там нужны суперзвезды
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikl_5555
в йокерит поедет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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